Michèle Torr, la célèbre chanteuse, va bientôt fêter ses 76 ans ce 7 avril. Mais ce n’est pas le sujet du jour. Michèle Torr est passé sur l’émission de France 2 “Un dimanche à la campagne” aux côtés de deux autres célébrités pour donner lieu à quelques confidences inédites de la part de chacun. La chanteuse de 75 ans est revenue sur le décès de sa mère qui l’avait à l’époque, et maintenant encore, profondément touchée.

Un accident inattendu et brutal

Invitée par Fréderic Lopez, Michèle Torr a accepté de parler de l’accident soudain dont a été victime sa mère sur le plateau de France 2.

“Je venais d’offrir une voiture à mes parents grâce à mes premières payes. Ils n’avaient jamais eu de voiture. Ma maman s’est tuée, elle a eu un accident. C’étaient les fêtes de Noël, elle venait raccompagner papa qui remontait à Paris puisqu’il était toujours facteur à Paris. Et sur le retour, elle a eu cet accident. Moi, j’étais à l’Alcazar à Marseille avec Claude François. C’était le 28 décembre. Je sortais de scène et on m’a dit : “Faut que vous appeliez ce numéro.” Sans me dire à qui appartient le numéro. “C’était l’hôpital d’Avignon”

Michèle Torr a été bouleversée par cet événement. À l’époque elle n’avait que dix huit ans, mais ce qui lui a fait le plus mal c’est que sa petite sœur, Brigitte, qui avait neuf ans, n’a pas vu sa mère.

La chanteuse a donc dû prendre soin de sa petite sœur, puisque sa mère n’était plus. Elle mentionne être assez chanceuse parce qu’elle pouvait compter sur sa passion, la musique, ainsi que sur ses nombreux fans qui la soutenaient et lui écrivaient.

C’est ainsi que Michèle Torr a petit à petit fait son deuil et continue de vivre sa vie, sans jamais oublier sa chère mère, qui a été si gentille et si généreuse avec elle. Clémence et Charles, les défunts parents de la célèbre chanteuse, ont été la cause principale du succès de Michèle comme elle le rappelle plus tard dans l’émission.

Vie maritale et enfants de Michèle Torr

Michèle Torr chante “J’en appelle à la tendresse”

Malgré le malheureux départ de ses parents, la chanteuse est allée de l’avant dans sa carrière et dans sa vie personnelle. Elle épouse le chanteur Daniel Bevilacqua, plus connu sous le nom de scène de Christophe, avec qui elle a son premier enfant, Romain. Christophe n’a par contre pas voulu reconnaître cet enfant et les deux artistes se sont alors séparés.

Vient ensuite Jean Vidal qui reconnaît Romain et se marie avec Michèle Torr. Le couple a vécu 22 heureuses années pendant lesquelles ils ont eu une fille, Charlotte, qui a aujourd’hui 49 ans.

Malgré leur séparation, la chanteuse n’a que du positif à dire de leur relation. Même si suite à son divorce, la chanteuse s’est retrouvée dans une marée de problèmes financiers car son mari était un agent musical, elle a donc perdu beaucoup de ses contacts.

Aujourd’hui Michèle Torr est une grand-mère heureuse. En effet la chanteuse a 4 petits enfants qui sont sans doute le plus grand bonheur dans sa vie comme elle le fait savoir. Charlotte, Samuel et Raphaëlle sont les 3 enfants de son fils Romain, tandis que sa fille a eu un enfant qu’elle a appelé Nina.