Michel Cymes très attristé par l’arrêt du Magazine de la santé

Michel Cymes, médecin de renom et visage emblématique de France Télévisions, a ouvert son cœur ce lundi dans interview à Télé Star sur la fin imminente du Magazine de la Santé sur France 5, émission qu’il a longtemps portée avec passion et dévouement.

L’histoire de Michel Cymes sur le petit écran remonte à ses débuts en tant que chroniqueur santé dans Télématin sur France 2. Rapidement, son expertise et son charisme lui ont valu une notoriété grandissante auprès du public français. En 1998, il a saisi l’opportunité de présenter une nouvelle émission dédiée à la santé, le Magazine de la Santé, aux côtés de Marina Carrère d’Encausse. Leur duo complice a su captiver les téléspectateurs pendant plus de deux décennies, faisant de l’émission un rendez-vous incontournable pour les amateurs de conseils médicaux et de bien-être.

Pourtant, en 2020, Michel Cymes a pris la décision difficile de se retirer de la présentation quotidienne du Magazine de la Santé pour explorer de nouveaux horizons professionnels, laissant ainsi sa partenaire Marina Carrère d’Encausse aux commandes. Malgré ce changement, il est resté impliqué en tant que producteur à travers sa société de production, 17 Juin Média.

L’annonce récente de la fin du Magazine de la Santé a suscité une vague d’émotions chez Michel Cymes. “C’est notre bébé”, déclare-t-il avec une pointe de tristesse, soulignant l’attachement profond qu’il éprouve envers cette émission emblématique. Après 25 années de dévouement et d’engagement, voir leur création prendre fin représente un véritable déchirement pour lui et son équipe.

Mais derrière cette décision se cachent des enjeux plus complexes. Michel Cymes pointe du doigt les tensions entre France Télévisions et TF1, actionnaire majoritaire de Newen, la société de production englobant 17 Juin Média. Selon lui, le Magazine de la Santé est devenu malgré lui un pion dans une “guéguerre” médiatique, ce qui a conduit à sa disparition prématurée.

Les conséquences de cette décision ne se limitent pas seulement au plan émotionnel. Michel Cymes exprime également sa préoccupation pour les 25 employés de longue date de sa société de production, qui se retrouveront bientôt sans emploi. C’est un coup dur pour ces professionnels dévoués qui ont contribué au succès de l’émission pendant un quart de siècle.

Pourtant, Michel Cymes reste déterminé à poursuivre son engagement dans le domaine de la santé à la télévision. Il annonce ainsi le lancement d’une nouvelle émission, “Prenez soin de vous !”, prévue en prime time sur France 5. C’est un nouveau chapitre qui s’ouvre pour lui, mais il n’oubliera jamais l’héritage laissé par le Magazine de la Santé et le lien précieux qu’il a tissé avec des millions de téléspectateurs au fil des années.

C’est un adieu amer à une émission qui a marqué l’histoire de la télévision française, mais c’est aussi le début d’une nouvelle aventure pour celui qui reste l’une des figures les plus respectées dans le domaine de la santé et du bien-être.