Michael Schumacher: Voici l’histoire de l’ancien pilote de F1

Michael Schumacher est une légende incontestable du monde sportif. 7 fois champion du monde de Formule 1, l’ancien pilote allemand a fait rêver plus d’une personne. Bien que son héritage soit indiscutable, Michael n’est plus celui qu’il était autrefois, depuis son accident tragique en 2013. Voici ce qu’il faut savoir sur l’ancienne icône de la Formule 1, aujourd’hui âgée de 54 ans.

Enfance et introduction au pilotage

Michael Schumacher est né dans la ville de Hürth le 3 janvier 1969. Son père était maçon et sa mère restait au foyer. Depuis son plus jeune âge, le futur Baron rouge était passionné par les automobiles, son père avait bricolé le moteur de sa tondeuse pour l’intégrer au Kart de son fils. Bon, après quelque temps le père de Michael Schumacher s’est rendu compte que c’était une pratique dangereuse et a commencé à emmener son fils rouler sur la piste d’une ville proche.

Pour l’ancien pilote, il n’y avait pas de doutes, il allait se lancer dans la course automobile et son grand frère était du même avis. Il est lui aussi devenu pilote comme son petit frère. L’école ne les a jamais passionnés. C’est alors à l’âge de cinq ans que Michael gagne son premier trophée contre des adolescents qui avaient trois fois son âge.

Il entame alors une formation dans le Karting et de nombreuses galères financières et légales, l’ancien pilote commence sa carrière en Formule 1 et est recruté par l’écurie Benetton Formula avec laquelle il gagne un titre de champion du monde en 1994 ainsi qu’un deuxième titre en 1995.

Après quoi il rejoint la Scuderia Ferrari avec laquelle il gagne cinq titres consécutifs de champion du monde des années 2000 aux années 2004 avant d’annoncer sa retraite en 2006 après un championnat au Brésil. S’ennuyant à la retraite, il reprend du service peu quelques mois plus tard. C’est en 2012 qu’il prend définitivement sa retaite.

Vie maritale de Michael Schumacher

Michael Schumacher s’est marié avec Corinna Betsch. Les deux amants se sont rencontrés en 1991 mais à l’époque Corinna était en couple avec un autre pilote de Formule 1, Heinz-Harald Frentzen. La cavalière a cependant terminé sa relation avec Heinz et s’est mise en couple avec Michael Schumacher la même année de leur rencontre.

Le couple se marie alors en 1995 à Kerpen et de leur union naissent Gina Maria et Mick respectivement en 1997 et en 1999. Gina Maria finit par suivre la voie de sa mère et devient cavalière professionnelle, contrairement à Mick qui devient pilote de Formule 1 comme l’était son père.

L’accident qui termine Michael Schumacher

Photo du compte Instagram de Michael Schumacher, lors son dernier championnat qui a eu lieu à Monaco en 2012

C’est lors d’un voyage de ski en Savoie que le célèbre pilote a été victime d’un accident. L’ancien pilote de Formule 1 a heurté un rocher, puis un deuxième avec la tête dans une piste qui était non balisée.

Il souffre alors d’un grave traumatisme crânien et tombe dans le coma. Le pronostic vital du Baron rouge est alors engagé, mais heureusement il sort du coma en juin 2014, même s’il perd une grande partie de ses facultés cognitives et mobiles.

La famille du champion du monde de Formule 1 ne veut pas divulguer les problèmes de santé de Michael Schumacher. Cependant, ils témoignent de leur relation avec l’ancien pilote dans un documentaire Netflix dédié au pilote sorti en 2021.

“Je crois que papa et moi, on se comprendrait différemment aujourd’hui, tout simplement parce qu’on parle le même langage, celui du sport automobile. On aurait beaucoup à se dire et ce serait super si c’était possible” Mick Schumacher “Il me manque tous les jours. Mais il est là. Il est différent aujourd’hui, mais il est là et ça nous donne de la force” Corinna Schumacher

Désormais, Michael Schumacher vit avec sa famille et se fait soigner à domicile. Il vit dans une villa en Espagne que sa famille a acheté.