C’est le 18 juin 2018 que XXXTentacion, de son vrai nom Jaseh Dwayne Onfroy, a été tué par balles. Il sortait d’un magasin de motos nommé Riva Motorsports en Floride aux U.S.A. Lorsqu’il est interpellé par 2 hommes qui le bloquent et lui disent de leur donner sa chaîne en or. XXXTentacion refuse et c’est ainsi qu’un des deux hommes, Michael Boatwright, a tiré sur le jeune rappeur.

Les coupables ont été rassemblés et le procès dure depuis longtemps au fur et à mesure que plus de preuves sont amenées. Durant ce procès, l’avocat de la défense Mauricio Padilla, a cité Drake (Aubrey Drake Graham) comme le principal coupable du meurtre de XXXTentacion. Drake a alors été dans l’obligation de se présenter le 27 janvier pour faire une citation à comparaître, mais il n’est pas venu. C’est alors que le jury a décidé de faire tout ça par Zoom le 24 février 2023.

Sur quelles bases Mauricio Padilla accuse-t-il Drake du meurtre de XXXTentacion?

Il faut savoir que la rivalité entre Drake et XXXTentacion n’est pas nouvelle.

Elle avait commencé quand XXXTentacion avait accusé Drake de voler son style dans Look At Me, mais Drake a renié ces accusations et a dit qu’il ne faisait pas ce genre de choses.

Onfroy a alors décidé de publier un tweet où il manquait de respect à la mère de Drake.

Tweet de XXXTentacion où il manque de respects à la mère de Drake, 30 Mars 2017

“La mère de Drake a l’air mignonne, elle pourrait se la prendre”

Drake n’a pas aimé ce que le jeune rappeur avait fait, et la rivalité s’est encore corsée, même si XXXTentacion a fini par s’excuser de ce qu’il a dit.

Un autre clash entre ces deux rappeurs date de l’époque où XXXTentacion a lancé le défi The Helping Hand. Il disait dans une story Instagram que celui qui ferait le plus grand don aux pauvres gagnerait le droit de passer du temps avec lui. C’est alors que Drake est aperçu en train de faire des dons dans son clip God’s Plan aux pauvres de Miami, en Floride, là où Onfroy habitait avant son meurtre.

Les deux rappeurs semblent ne pas s’apprécier du tout, mais cette fois les choses prennent une tournure sinistre.

Padilla a utilisé comme preuve contre Drake une autre story Instagram de XXXTentacion où il avait dit:

“Si quelqu’un essaye de me tuer sachez que c’était @champagnepapi, je le poucave tout de suite”

XXXTentacion dit par contre qu’il a été hacké et a supprimé la story. Padilla l’utilise quand même.

Et en plus de cette story, Padilla se sert des paroles d’une chanson de Drake sortie avant le meurtre de XXXTentacion, “I’m Upset”:

SMS triple X C’est la seule fois où j’ai tiré en dessous de la nuque (Skr) Pourquoi tu continues à tirer si tu sais que ce n*** est mort? (Skr)* C’est le seul genre de chose qui inspire du respect

Padilla a eu le droit de poser ces preuves, même si selon l’opposition, c’est des accusations qui ne prouvent rien.

Les accusations à l’encontre de Drake sont-elles suffisantes?

Plusieurs avocats expérimentées ont donné leur avis par rapport à l’accusation de Drake qu’a fait Padilla :

“Ce qu’essaye de faire Padilla est juste une tentative désespérée pour essayer de changer les choses, c’est un cas assez dur à défendre. Peut-être qu’il trouvera des jurées qui croient à ce genre de théories du complotisme et ils se mettront d’accord pour étrangler le jury. En tout cas, le jury ne peut pas se permettre de leur refuser cette défense.” Neama Rahmani, Avocat et ancien procureur

“Si Graham témoigne il doit le faire avec toute honnêteté, il devra dire que clairement, tout ça c’est n’importe quoi. Le fait que j’ai dit des choses dans un rap ou n’importe quel son n’a aucun rapport avec la réalité de ce meurtre.” Sadow, Avocat

“Si tu inclus quelques paroles dans ton son, tu ne vas pas te dire dans ta tête: Hé mec, fais gaffe, on pourrait utiliser ces paroles contre toi. C’est problématique. La musique c’est de l’art, ça n’a rien à voir avec de vrais crimes qui ont eu lieu, et c’est parfois utilisé pour des crimes qui ont lieu des années après et qui n’ont rien à voir avec les paroles. C’est pour ça que les lois doivent changer, et les législatures des états doivent changer et dire: « Hey, tu ne peux pas faire ça.” Neama Rahmani

L’attaque de Padilla semble assez fragile, mais il a semé le doute dans le procès, ça pourrait prendre une tournure assez déplaisante pour Drake, en tout cas pour l’instant tout ce qu’on peut faire c’est Wait and see.