Après avoir été porté disparu pendant sept jours, le corps de Sihem Belouahmia, 18 ans, a été découvert dans les bois, et de nouvelles informations ont permis d’identifier son meurtrier.

Sihem, jeune fille de 18 ans, habitait à Rennes où elle vivait avec ses parents, ses 3 frères et sa grand-mère. Elle était au lycée Jean-Baptiste Dumas à Alès où elle préparait un bac pro service clients. Sihem était décrite comme une jeune sans problème et très sociable.

La nuit du meurtre à 00H00

Le 25 janvier 2023, à minuit Sihem appelle son ami Younes, son collègue de travail, pour lui dire que Mahfoud, le mari de sa cousine, viendra la récupérer. Elle quitte ensuite le domicile de sa grand-mère en laissant la porte ouverte. Elle envoie un message à Younes, en lui disant qu’elle est bien montée dans la voiture.

Le lendemain, toute sa famille et la gendarmerie sont à la recherche de la jeune fille.

Y-a-il vraiment une relation amoureuse entre Sihem et Mahfoud ?

Le suspect principal Mahfoud, 39 ans, un père de famille, a été mis en garde à vue. D’abord il nie le fait, mais au bout de 36h, il déclare qu’il était bien avec Sihem pour un rendez-vous en intimité. Ce dernier a expliqué, qu’une dispute avait éclaté et que pour la faire taire, il lui aurait mis sa main sur sa bouche pour l’étouffer à mort. Il aurait été dépassé par ses sentiments, selon ses explications.

Il a annoncé à la gendarmerie qu’il aurait caché le corps de Sihem dans la forêt de Gard près de son domicile.

Photo du tueur présumé de Sihem nommé Mahfoud

Mahfoud affirme qu’il était en relation amoureuse discrète avec Sihem depuis un certains temps mais il n’osait pas l’avouer par peur de sa femme, qui est la cousine de Sihem.

La famille de Sihem nie leur relation amoureuse

La famille de la jeune fille conteste cette version de relation amoureuse et leur avocat déclare qu’il n’y avait aucune relation entre eux. Selon eux, Sihem s’occupait des enfants de sa cousine et de Mahfoud, c’est pour cela qu’ils se rencontraient régulièrement.

Le profil troublant du meurtrier de Sihem

Le suspect a un passé judiciaire très lourd, il a été condamné à 13 reprises pour des vols aggravés et des infractions routières. Il est aussi connu par un braquage dans la région d’Alès, arrêté en 2012. Mahfoud a passé presque 9 ans en prison avec des remises de peines, il est sorti en 2020 en semi liberté.

Lors d’une conférence de presse vendredi, le cousin de Sihem Belouahmia s’est dit choqué que l’homme accusé de l’avoir tué soit toujours en liberté malgré un casier judiciaire chargé. Il a nié une fois de plus que la jeune fille avait des sentiments pour Mahfoud H., affirmant « que la vérité éclatera tôt ou tard. »

On ne peut pas faire de l’argent sur les morts

Ces derniers temps plusieurs influenceurs et créateurs de contenu ont fait des vidéos sur Sihem, certains pour le buzz et l’argent puis d’autres pour exprimer leurs sentiments et leur tristesse. Parmi ces influenceurs, certains ont donné l’argent qui ont gagné sur TikTok à la famille de Sihem et ils ont aussi invité les autres à le faire.

Malheureuse depuis la mort de Sihem, plusieurs personnes publient sur les médias des vidéos où il parle de la relation entre une très jeune fille et un homme de 39 ans en mettant la faute sur Sihem, puisqu’elle serait sortie en pleine nuit avec lui.

Un manque de respect vis à vis des parents qui sont en deuil. Nous apportons tout notre soutient à la famille de Sihem.