MeToo : « Incident du champagne », un pilote moto s’excuse

Mieux vaut tard que jamais. Depuis les scandales Harvey Weinstein et MeToo (2017), la prise de conscience est mondiale. Un grand champion de moto superbike a fait ses excuses pour un comportement inapproprié, vieux de 11 ans.

This is so messed up… pic.twitter.com/hzgLk71Jjl — non aesthetic things (@PicturesFoIder) March 18, 2024

Dans une vidéo datant de 2013, Shane Byrne, champion britannique de Superbike, fête sa victoire. Bouteille de champagne à la main, sur le podium, il s’apprête à arroser tout le monde, comme le veut la tradition. Une mannequin parade à ses côtés. Le problème, c’est que Shane « Shakey » Byrne agite sa bouteille sous la jupe du mannequin et l’asperge volontiers de champagne sous sa robe. En rigolant, haut et fort.

La vidéo n’avait jamais attiré l’attention jusqu’à récemment. C’est en 2021 qu’elle refait surface sous le nom de « l’incident du champagne ». Un scandale qui emporte Shane Byrne, choquant de nombreux suiveurs, fans de moto ou simples internautes. « C’est du harcèlement sexuel sans même toucher la victime », estime certains.

Le retour de flammes, longtemps après, pousse Shane Byrne à présenter ses excuses. « Je me rends compte que j’aurais dû présenter ces excuses plus tôt, ne pas le faire était complètement une erreur. Je voudrais sincèrement m’excuser auprès de la dame et des autres femmes sur le podium ce jour-là. Mon comportement était totalement inapproprié et inacceptable à tous points de vue. C’est un moment que je regrette énormément et je suis profondément désolé. »

Un mea culpa bienvenu. La carrière sportive de Shane Byrne est désormais derrière lui. Mais celles de directeur sportif et de commentateur de course sont lancées. Mieux vaut s’excuser de ses erreurs du passé, car ce dernier peut vite revenir vous hanter.