Mélanie Da Cruz a été remarquée en 2014 lorsqu’elle a participé à la sixième saison de l’émission de télé-réalité “Secret Story” diffusée sur TF1. Elle a ensuite participé à d’autres émissions de télé-réalité telles que “Les Anges de la télé-réalité”. Elle est maintenant une influenceuse reconnue, avec plus d’un million de followers sur son compte Instagram.

Elle y partage notamment des conseils beauté et des photos de sa vie quotidienne. En 2017, elle a épousé le footballeur Anthony Martial, avec qui elle a eu un enfant. Le couple s’est séparé en 2021. Pendant une séance de questions-réponses, les choses ont pris une tournure plus personnelle que prévue, avec des confidences inattendues.

L’Instagram de Mélanie Da Cruz a vu de nombreuses réponses aux fans récemment

Mélanie Da Cruz, célèbre candidate de télé-réalité et maman, est très active sur les réseaux sociaux et entretient une relation privilégiée avec sa communauté de fans. Lors d’une récente session de questions-réponses sur Instagram, un de ses followers lui a posé une question surprenante : il la voyait en couple plutôt avec une femme qu’avec un homme.

Mélanie a répondu avec un smiley.

“C’est drôle de lire ça ! En ce moment, je me fais draguer énormément par des femmes”.

Cette déclaration a évidemment suscité l’intérêt et l’interrogation des fans de la jeune femme. Mélanie, qui semble prendre cette question avec légèreté, laisse planer le doute sur ses préférences amoureuses. Est-ce une simple plaisanterie ou une révélation ?

Mélanie Da Cruz a également été interrogée sur sa vie amoureuse. Elle a répondu sans détour qu’elle n’avait “pas du tout envie” de se mettre en couple pour le moment.

La rupture de Mélanie Da Cruz et Anthony Martial

En 2016, la belle brune et le joueur de football de Manchester Anthony Martial ont commencé à sortir ensemble, bien qu’ils se connaissent depuis leur enfance. Le couple a accueilli leur premier enfant, un garçon nommé Swan Anthony, en juillet 2018.

Lorsque Mélanie Da Cruz et Anthony Martial ont annoncé leur rupture, de nombreux fans se sont demandé si Mélanie allait rester à Manchester, où le joueur évolue depuis 2015. La jeune femme a déclaré qu’elle avait pris la décision de rester en Angleterre avec son fils Swan. Elle a loué un appartement et a expliqué que c’était surtout pour que son fils puisse continuer à étudier en anglais, car il parlait mieux cette langue que le français.

Elle a déclaré :

J’ai pris un appartement. Du coup, on va rester à Manchester avec Swan. Son école est ici, c’était déjà prévu comme ça

Elle a également précisé qu’elle appréciait le système scolaire en Angleterre.

Mélanie Da Cruz s’était montrée ravie de son choix de rester à Manchester, car elle avait déjà ses habitudes dans cette ville et connaissait bien l’appartement qu’elle avait loué. Elle avait également souligné que cette décision était bénéfique pour son fils, qui pourrait rester près de son père et continuer ses activités habituelles.

Elle a avoué :

Ce qui est super, c’est qu’il va pouvoir rester à côté de son papa. Il pourra être là tout le temps.

Mélanie avait annoncé sa rupture avec Anthony Martial en postant une photo en noir et blanc d’elle en robe de mariée. Elle avait expliqué que leur priorité était le bien-être de leur fils et qu’elle ne ferait pas de commentaires supplémentaires sur leur rupture. Depuis, Mélanie est restée discrète sur ce sujet et n’a pas fait de commentaires sur leur vie privée.

Mélanie Da Cruz a pris la décision de rester en Angleterre avec son fils Swan, malgré sa séparation avec Anthony Martial. Il semblerait que la belle soit encore célibataire et qu’elle souhaite se concentrer sur sa carrière professionnelle et son rôle de mère auprès de son fils Swan.