Mathieu Kassovitz a enquêté sur le cannabis

Dans un contexte où la France maintient une politique répressive à l’égard du cannabis malgré un nombre croissant d’adeptes, la star du cinéma Mathieu Kassovitz s’exprime sur ses préoccupations concernant la consommation de cette substance chez les jeunes. Ces réflexions interviennent à l’approche de la diffusion du documentaire “Cannabis” sur France 5, co-réalisé par Mathieu Kassovitz et Antoine Robin.

Le documentaire vise à explorer les politiques de légalisation du cannabis adoptées par d’autres pays, dans le but d’en tirer des enseignements pour le débat français et de renforcer la sensibilisation à l’égard des jeunes, particulièrement vulnérables à cette drogue.

Mathieu Kassovitz, lui-même conscient des défis posés par le cannabis, témoigne de son expérience personnelle avec la drogue et exprime ses craintes quant à l’accessibilité croissante de celle-ci pour ses propres enfants. Il souligne notamment l’évolution du marché du cannabis, désormais accessible via les réseaux sociaux et internet, ce qui représente un défi supplémentaire pour la prévention.

Cette préoccupation prend une dimension particulière pour Mathieu Kassovitz, père de trois enfants – Carmen, Max et Ava. Alors que Carmen, l’aînée, suit déjà les traces de son père dans le domaine du cinéma, la question de la consommation de cannabis chez les jeunes devient un sujet de réflexion au sein de sa famille et au-delà.