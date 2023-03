Marlene Schiappa a mis fin à sa relation avec Cédric, le père de ses deux filles. La secrétaire d’État a récemment rencontré un nouvel homme dont elle est tombée follement amoureuse au premier regard.

C’est une Marlène Schiappa romantique qui s’est confiée aux journalistes de Paris Match. Elle a rencontré Cédric, le père de ses deux filles, à l’âge de 19 ans, et les deux ont été ensemble pendant une très longue période. Pourtant, ce temps est révolu depuis longtemps et ce récit appartient désormais à l’histoire.

Marlène Schiappa et le coup de foudre pour son nouveau compagnon

La ministre française chargée de la protection sociale, de l’économie solidaire et de la promotion des associations s’est séparée de son amoureux. Cette femme n’a pourtant pas le cœur à la fête. Marlène Schiappa n’est plus célibataire.

Lors d’un déplacement professionnel à New York en décembre, Marlène Schiappa a eu le coup de foudre pour son nouveau compagnon. “C’était évident, c’était immédiat”, déclare-t-elle à la publication.

Avant d’élaborer :

Notre histoire, avec Matthias, est banale, des millions de gens vivent ça.

Qui est le nouveau chéri de Marlène Schiappa ?

Néanmoins, qui exactement a eu de la chance ? Matthew Savignac est le nom de cet individu particulier. Il a “commencé sa carrière en tant que basketteur de compétition” et “président de la Mutuelle générale de l’éducation nationale (MGEN)”, un organisme qui finance les écoles publiques en France. Ce brun de 40 ans au “physique athlétique” est couvert de “tatouages” qui “dépassent des poignets de la chemise”, précise le magazine, qui dévoile la relation indiscrète du couple dans un encadré.

Pour Marlene Schiappa, il n’a jamais été question de garder le secret sur son nouveau petit ami. Certaines personnes peuvent penser que c’est trop rapide, et c’est dommage. De toute façon, il faut aller vite si l’on veut bien faire les choses. Nous n’avons rien à cacher non plus. Évidemment, dit-elle, nous aimons être ensemble.

Ainsi, comme le disent nos collègues de Paris Match, elle “se permet de marcher, bras dessus, bras dessous, avec Matthias Savignac dans les rues de Paris” :

La politique n’est pas un milieu tendre et je ne veux pas donner de bâton pour me faire battre.

C’était une étape logique pour elle de sortir avec son partenaire.

L’ancienne secrétaire d’État française à l’économie sociale et à la vie associative a maintenu des relations cordiales avec son ex-conjoint afin qu’ils puissent “continuer à élever leurs deux filles comme ils l’ont toujours fait” pendant qu’elle entame un nouveau chapitre de sa vie.

En fait, toutes les comédies romantiques n’ont pas une fin triste. Cessez de perdre espoir en vous-même et en vos relations.