Marion Maréchal dénonce l’utilisation de son image par un groupuscule d’extrême droite

La sphère politique française s’est récemment embrasée à la suite d’une campagne d’affichage orchestrée par le Parti de la France (PDF), un groupuscule d’extrême droite radical, et associée à la candidate aux élections européennes, Marion Maréchal. L’affiche en question, arborant le slogan « Donnons un avenir aux enfants blancs », juxtapose l’image de Marion Maréchal à celle d’un enfant blond aux yeux bleus, suscitant une vague d’indignation et de réprobation à travers les réseaux sociaux et au sein même de la classe politique française.

Marion Maréchal, tête de liste du parti Reconquête ! pour les élections européennes, s’est rapidement désolidarisée de cette initiative, qualifiant la démarche du Parti de la France de « grossière manipulation ». Dans une lettre de mise en demeure adressée au président du PDF, Thomas Jolly, elle exige le retrait immédiat de la campagne d’affichage, soulignant qu’aucun accord n’avait été conclu entre son parti et le groupuscule extrémiste. Cette réaction vive de Marion Maréchal met en lumière le fossé idéologique qui sépare son mouvement politique des idéaux prônés par le Parti de la France.

Un groupuscule se livre à une grossière manipulation.

Ce ne sont ni mon parti, ni mes slogans, ni mes affiches.

J’interdis à qui que ce soit d’utiliser mon nom et mon image sans mon autorisation.

Mes avocats ont été saisis et une mise en demeure envoyée le 17 avril dernier. pic.twitter.com/q3YrU1Hk4p — Marion Maréchal (@MarionMarechal) May 11, 2024

La controverse a également trouvé écho parmi les élus de gauche, certains critiquant la réaction de Marion Maréchal, qu’ils jugent insuffisante face à la gravité des slogans utilisés. Ian Brossat, sénateur de Paris et porte-parole du Parti communiste, a souligné que la lettre de la candidate mettait principalement en avant les implications financières de la campagne d’affichage plutôt que son caractère raciste et potentiellement inspiré des slogans nazis.

Pour sa part, Thomas Jolly, président du Parti de la France, a minimisé la portée de la polémique, qualifiant la réaction de Marion Maréchal de « bien inutile » et soulignant le soutien que son parti apporte à sa candidature aux élections européennes. Cette réponse, loin d’apaiser les tensions, attise davantage le débat sur les alliances politiques et les lignes rouges à ne pas franchir dans le paysage politique français.

Au-delà de l’affrontement entre les différents entre le parti d’Eric Zemmour, et le Parti de la France, cette controverse souligne les enjeux majeurs liés à la communication dans le débat public français. Elle met en lumière la nécessité pour les candidats et les partis politiques de condamner fermement tout discours et toute action discriminatoire, pour des raisons d’image.