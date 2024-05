Marion Maréchal comparée au maréchal Pétain en direct sur France Inter

Ce mardi matin, Marion Maréchal, tête de liste de Reconquête aux élections européennes, était l’invitée de Sonia Devillers sur France Inter. Au cœur de l’entretien, une question de la journaliste a provoqué une réaction incendiaire de la part de l’ancienne députée, suite à une comparaison avec le Maréchal Pétain.

La journaliste de France Inter, Sonia Devillers, a questionné Marion Maréchal sur les différences entre sa vision de la famille et celle du Maréchal Pétain, une figure controversée de l’histoire française en raison de son rôle pendant le régime de Vichy. Cette comparaison a immédiatement suscité l’ire de la candidate :

« Qu’est-ce que c’est que cette question ? Quand j’entends cette question, je me rappelle pourquoi j’ai envie de privatiser l’audiovisuel public »

Marion Maréchal a poursuivi en critiquant le service public de l’audiovisuel, en soulignant un déséquilibre idéologique qu’elle perçoit :

« Dans l’audiovisuel public, il y a 7 % de gens de droite contre 34 % de gauche. »

Marion Maréchal a fermement défendu sa vision de la famille, insistant sur les concepts de paternité et de maternité, qu’elle considère comme des réalités biologiques incontestables. Elle a également rappelé ses propos controversés lors de la remise des prix au festival de Cannes, où elle avait déclaré que le prix d’interprétation féminine, attribué à quatre comédiennes, dont l’actrice trans Karla Sofía Gascón, aurait été remis « à un homme ». Sur France Inter, elle a réitéré :

« Être une femme ou être un homme, c’est une réalité biologique. Que ça plaise ou non, les chromosomes XX ou XY sont indépassables. »

La journaliste a tenté de recentrer la discussion sur l’évolution de la société depuis l’époque de Pétain et a interrogé la pertinence de défendre la famille chrétienne dans le contexte actuel. Marion Maréchal a rejeté la comparaison avec le régime de Vichy, en la qualifiant d’absurde et en recourant à une analogie provocatrice :

« Je crois que Hitler aimait la confiture de fraises. Vous aimez la confiture de fraises, vous êtes un peu hitlérienne, non, finalement ? »

La journaliste a insisté sur la question, cherchant à obtenir une clarification sur la vision de Marion Maréchal de la famille chrétienne, mais l’entretien est resté marqué par une forte tension et un échange vif.

Cet échange tendu sur France Inter reflète la division profonde que génère des sujets tels que la famille et la biologie dans la société française . La comparaison avec le Maréchal Pétain, bien que vivement rejetée par la candidate, a mis en lumière les enjeux idéologiques et les tensions qui marquent le débat public actuel. Cet incident souligne également la polarisation croissante autour des questions de société et de valeurs en France.