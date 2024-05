Marion Maréchal accusée de transphobie après ses propos sur Karla Sofía Gascón

Marion Maréchal a suscité une vive controverse après avoir publié un tweet critique contre le prix d’interprétation féminine attribué à Karla Sofía Gascón, une actrice transgenre, au Festival de Cannes. « C’est donc un homme qui reçoit à Cannes le prix d’interprétation… féminine. Le progrès pour la gauche, c’est l’effacement des femmes et des mères », a-t-elle écrit sur le réseau social X. Ces propos ont provoqué l’indignation de plusieurs associations de défense des droits des LGBT.

Le progrès pour la gauche, c’est l’effacement des femmes et des mères. #Cannes2024 pic.twitter.com/ew3meyGYWj — Marion Maréchal (@MarionMarechal) May 26, 2024

Six associations, dont Mousse, Stop Homophobie et la Fédération LGBT, ont déposé une plainte pour « injure transphobe » contre Marion Maréchal. Selon leur avocat, Me Étienne Deshoulières, les déclarations de Maréchal nient l’existence et les souffrances des personnes transgenres.

Lors de la cérémonie de clôture du 77e Festival de Cannes, Karla Sofía Gascón, avec Selena Gomez, Zoe Saldana et Adriana Paz, a reçu le prix d’interprétation féminine pour le film « Emilia Perez » de Jacques Audiard. C’est une première pour une femme transgenre à Cannes. Karla Sofía Gascón a dédié son prix « à toutes les personnes trans qui souffrent », soulignant l’importance de la reconnaissance et du soutien pour la communauté trans.

Invitée ce lundi de l’émission « Les 4 vérités » sur France 2, Marion Maréchal a défendu son tweet en citant George Orwell et en affirmant que « dire la vérité est un acte révolutionnaire ». Elle a soutenu que donner un prix d’interprétation féminine à une femme transgenre était une tentative d’« effacer les femmes ». Face aux objections du journaliste Jean-Baptiste Marteau, rappelant que Karla Sofía Gascón est légalement reconnue comme femme, Marion Maréchal a répliqué qu’il s’agissait d’un « mensonge imposé ».

Les associations ont rappelé que 85 % des personnes transgenres en France ont été victimes de discriminations ou de violences. En 2023, 2 870 crimes ou délits contre les personnes LGBT+ ont été recensés, marquant une augmentation de 19 % par rapport à l’année précédente. Ces chiffres soulignent l’urgence de lutter contre la transphobie et de protéger les droits des personnes transgenres.

Lors de la remise de son prix, Karla Sofía Gascón a anticipé les critiques et délivré un message d’espoir. Avec émotion, elle a appelé à la tolérance et à l’amélioration personnelle, déclarant : « Nous avons tous la possibilité de changer pour le mieux, de devenir de meilleures personnes. » Son discours visait à inspirer et à encourager ceux qui luttent contre les préjugés.