Marine le Pen se rendra à la cérémonie de Panthéonisation des Manouchian

Ce mercredi soir, Missak et Mélinée Manouchian entreront au Panthéon en compagnie de 23 camarades engagés dans la lutte et la résistance. Marine Le Pen, invitée selon l’usage républicain, devrait donc assister à cette cérémonie. Une présence controversée.

Pour Emmanuel Macron, la cheffe du groupe RN à l’Assemblée nationale, serait « bien inspirée de ne pas venir, compte tenu de la nature du combat de Missak Manouchian ». Marine le Pen qui est arrivée à l’issue de plusieurs années au cycle final d’un processus de dédiabolisation voit pour la première fois depuis longtemps sa « normalisation » à nouveau remise en cause.

La présence du parti lepéniste aux cérémonies et manifestations républicaines ne semblait plus poser question : hommage national aux victimes françaises du Hamas, marche contre l’antisémitisme… Pourtant, il y a quelques jours elle avait décidé de ne pas assister à la cérémonie nationale d’hommage à la mémoire de Robert Badinter, à la demande de l’entourage de l’ex garde des sceaux. Sa présence est à nouveau contestée pour l’intronisation au Panthéon du couple Manouchian. « La France n’était pas son pays d’origine, mais son pays d’adoption. Or, quand j’entends Marine Le Pen développer ses théories sur la préférence nationale, pour moi c’est insupportable », déplore Georges Duffau-Epstein, fils de Joseph Epstein, camarade de résistance de Missak Manouchian.

Malgré cette levée de boucliers, Marine le Pen assure qu’elle maintiendra coûte que coûte sa présence à la cérémonie.