Marine Le Pen appelle à une réorientation de l’UE lors du congrès Europa Viva 24 à Madrid en présence du président argentin

Ce dimanche , Marine Le Pen, cheffe de la première force d’opposition française, a pris la parole lors du congrès « Europa Viva 24 » à Madrid, organisé par le parti espagnol Vox. S’adressant à une coalition de partis souverainistes européens et en présence du président argentin ultralibéral-libertarien Javier Milei, Mme Le Pen a exhorté à faire du 9 juin, jour des prochaines élections européennes en France, « un jour de délivrance et d’espérance ».

Dans son discours, elle a critiqué vivement l’Union européenne, qualifiant son fonctionnement actuel de « contrefaçon ». Elle a concentré une partie significative de son allocution sur la question de l’immigration, qu’elle a désignée comme une « submersion migratoire », affirmant que « des zones entières » de la France sont affectées et échappent à l’autorité de l’État.

Marine Le Pen a accusé les responsables de l’UE de promouvoir « l’islamisme et le wokisme » et de vouloir abolir les frontières européennes. Elle a également critiqué le récent pacte sur l’asile et l’immigration adopté par les 27 membres de l’UE, l’accusant d’organiser la situation qu’elle dénonce.

Elle a exprimé l’espoir que les élections du 9 juin permettront une forte représentation de son parti, le Rassemblement national (RN), au Parlement européen, pour initier une « réorientation » de l’Union européenne. Actuellement, les sondages créditent le RN d’environ 30% des intentions de vote en France, le plaçant en tête des listes.

Ce congrès, décrit par Vox comme une « convention de patriotes européens », a réuni plusieurs leaders européen de droite et d’extreme-droite, dont certains par messages vidéo, tels que la Première ministre italienne Giorgia Meloni et le Premier ministre hongrois Viktor Orban. Il se tient à un moment où les partis euro-sceptiques, en progression selon les sondages dans plusieurs pays européens, discutent de la composition des futurs groupes au Parlement européen. Le RN appartient actuellement au groupe Identité et Démocratie (ID), tandis que Vox et Fratelli d’Italia, le parti de Mme Meloni, sont membres du groupe des Conservateurs et Réformistes européens (CRE) auquel le parti Reconquête! d’Eric Zemmour et de Marion Marechal a décidé de s’affilier.

Interrogée sur sa présence aux côtés de Javier Milei, Marine Le Pen a souligné l’importance de maintenir de bonnes relations avec l’Argentine, malgré des divergences politiques