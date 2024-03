Mariage Macron-Lula : les réseaux sociaux s’en amusent, Payet fait des cadeaux

En déplacement cette semaine en Guyane puis trois jours au Brésil, Emmanuel Macron était sous les feux des projecteurs. S’il a lui-même qualifié sa visite de « mariage », il n’en fallait pas plus pour amuser la sphère des réseaux sociaux. Et chauffer à blanc ses détracteurs.

Certains ont comparé les images de ma visite au Brésil à celles d’un mariage, je leur dis : c’en était un ! La France aime le Brésil et le Brésil aime la France !



Merci, cher @LulaOficial, chère @JanjaLula, merci à tous les Brésiliens que j’ai pu rencontrer, pour votre accueil.… pic.twitter.com/cXfeEuYXBQ — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 28, 2024

D’autant que la communication de Lula a redonné un coup de fouet à cette rencontre présidentielle. Via un message sur X, le Président brésilien a répondu au post du Président français par un émoji en forme de cœur. Vous ne rêvez pas.

Les photos des deux hommes très complices ont agité tous les suiveurs. Et bien plus encore. Le retour de l’amitié franco-brésilienne en valait bien le coup. De nombreux photomontages et autres détournements ont été diffusés massivement.

Si des accords d’« échanges scientifiques, artistiques et d’étudiants » ont été officialisés, portant le nombre d’étudiants à 8000 d’ici 2026 (contre 5000 actuellement), l’Amazonie est restée au cœur des discussions. Les deux Présidents semblant sur la même longueur d’ondes afin de venir en aide au « poumon de l’humanité ».



Enfin, les fans de football seront ravis de savoir que l’ex-marseillais et désormais joueur du Vasco de Gama (Brésil) Dimitri Payet est venu à la rencontre des deux Présidents munis de deux maillots. De quoi leur faire très plaisir…