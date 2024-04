Manuel Bombard, et si c’était lui le successeur de Mélenchon ?

Selon lui, il aborde la vie politique sans stratégie préétablie. Au fil des années, on lui a proposé diverses responsabilités opérationnelles et électives, qu’il a toujours acceptées avec enthousiasme. C’est ce qu’explique Manuel Bompard, coordinateur national de La France insoumise et député des Bouches-du-Rhône, souvent décrit par ses proches comme un stratège avisé et un organisateur méticuleux. Cependant, il confie prendre les choses comme elles viennent, sans tout anticiper, contrairement à sa réputation.



Bien que ses proches le voient comme un « stratège de génie », Manuel Bompard, docteur en mathématiques et acteur clé des succès électoraux de Jean-Luc Mélenchon, affirme qu’il prend la politique au jour le jour. Il laisse son destin politique entre les mains de Jean-Luc Mélenchon, tandis que ce dernier le charge de nouvelles responsabilités, y compris celle de le remplacer à la tête du mouvement.



Malgré les rumeurs, Manuel Bompard reste discret sur ses ambitions personnelles. Il travaille en collaboration avec François Ruffin et Mathilde Panot pour préparer la succession de Mélenchon, tout en reconnaissant le long chemin qu’il reste à parcourir pour y parvenir.



Ces dernières années, Manuel Bompard, habituellement en retrait, a su se mettre en avant et gagner en notoriété, notamment dans les médias. Sa capacité à défendre ses convictions avec conviction et son expérience des campagnes présidentielles en font un atout précieux pour La France insoumise.

Bien que certains voient en lui un successeur potentiel de Mélenchon, Manuel Bompard insiste sur le fait qu’il n’y a pas de compétition au sein du mouvement. Son investissement dans la circonscription marseillaise, confiée par Mélenchon, ainsi que son engagement sur le terrain, témoignent de sa volonté de contribuer au mouvement insoumis sans pour autant aspirer à une ambition présidentielle.



Dans l’esprit de Mélenchon, l’action politique et le mandat électif sont indissociables de la théorie militante. Ainsi, bien que les observateurs spéculent sur ses ambitions, Manuel Bompard reste pour l’instant fidèle à son rôle de coordinateur national, prêt à servir le mouvement mélenchoniste.