Manu Lévy devant les prud’hommes pour « harcèlement moral »

Quatre anciens collaborateurs de Manu Levy, animateur phare de NRJ, ont déposé une plainte aux prud’hommes pour “harcèlement moral”, une allégation que Levy conteste, selon des sources confirmant une information de Libération. De plus, Valentin Chevalier et Isabelle Giami demandent à NRJ la conversion de leur contrat en CDI, tandis qu’Aude Fraineau réclame des heures supplémentaires impayées, a précisé leur avocat, Me Pierre Vignal.

Une audience est prévue pour le 16 septembre, a déclaré l’avocat, qui représente également Pauline Bordja. Tous reprochent à M. Levy, qui anime la matinale de la radio depuis 2011, un “contrôle excessif” et une “charge de travail colossale”, selon Me Vignal. “Tous ont vu leur santé affectée, ont été contraints à des arrêts maladie et ont subi un préjudice professionnel”, a-t-il déclaré à l’AFP, en soutenant que le harcèlement était le principal motif de leur départ de la station de radio.

De son côté, l’animateur de “Manu dans le 6-10” “nie catégoriquement” les accusations portées contre lui. “En 13 saisons sur NRJ, je n’ai eu connaissance d’aucune plainte à mon encontre. Sur les 10 dernières années, Valentin Chevalier a travaillé 8 ans pour moi, et Isabelle Giami 5 ans”, a-t-il souligné dans une déclaration transmise à l’AFP. Gaël Sanquer, directeur délégué des médias musicaux du groupe NRJ, a qualifié les accusations de “fausses et diffamatoires”.

Dans un autre dossier, l’animateur vedette Sébastien Cauet a été écarté de la station NRJ depuis novembre, suite à l’ouverture d’une enquête pour “viols sur mineure de plus de 15 ans et viols”. Il a poursuivi la radio en justice pour demander réparation, et la décision est attendue le 7 mai.