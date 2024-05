Demande de mandat d’arrêt international contre Benjamin Netanyahu et Yahya Sinwar, chef du Hamas

Le procureur de la Cour pénale internationale (CPI) a sollicité ce lundi 20 mai des mandats d’arrêt contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et des dirigeants du Hamas, dont son chef Yahya Sinwar, pour des accusations de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité supposément commis dans la bande de Gaza.

Une première version de cet article indiquait à tort, sur la base de l’AFP, que la CPI avait émis un mandat d’arrêt contre Benjamin Netanyahu. L’AFP a depuis rectifié, précisant qu’il s’agissait d’une demande du procureur.

Karim Khan a précisé dans un communiqué qu’il demandait des mandats d’arrêt contre Netanyahu et le ministre de la Défense israélien Yoav Gallant pour des crimes tels que « la famine délibérée de civils », « l’homicide intentionnel » et « l’extermination et/ou le meurtre », déclarant : « Les effets de l’utilisation de la famine comme méthode de guerre, ainsi que d’autres attaques et châtiments collectifs contre la population civile de Gaza sont aigus, visibles et largement connus. »

Karim Khan demande également un mandat d’arrêt contre le ministre israélien de la Défense, Yoav Galant : « Sur la base des preuves recueillies et examinées par mon bureau, j’ai des raisons valables de croire que Benjamin Netanyahu, le Premier ministre d’Israël, et Yoav Gallant, le ministre de la Défense d’Israël, sont pénalement responsables de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité commis sur le territoire de l’État de Palestine (dans la bande de Gaza) à partir du 8 octobre 2023 au moins », a déclaré la CPI, basée à La Haye, dans un communiqué.