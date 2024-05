Maïtena Biraben Lance Mesdames.media pour les Femmes de plus de 45 ans

L’animatrice Maïtena Biraben, s’est lancée il y a quelques semaines dans une nouvelle aventure médiatique avec le lancement de Mesdames.media, un média numérique spécialement conçu pour les femmes âgées de 45 à 65 ans. Ce projet, décrit comme positif, sincère, intelligent et collaboratif, vise à raconter des histoires authentiques, à faire sourire et à encourager la réflexion. Ce nouveau média se positionne en réaction à la publication récente de « Vieux », un magazine du groupe CMI, et répond à une réalité sociale où la population vieillit.

Mesdames.media met en avant une équipe souriante, avec Maïtena Biraben au centre, affichant une image dynamique et rassembleuse. Ce média se distingue par son ambition de redéfinir le récit des femmes de 50 ans, souvent caricaturées comme étant en fin de parcours, contrairement aux hommes du même âge perçus comme la somme de leurs expériences.

C’est une initiative des deux cofondatrices de la société de production audiovisuelle Mesdames Productions, Maïtena Biraben et Alexandra Crucq. La plateforme, entièrement dédiée aux vidéos, vise à toucher une large audience féminine en France, où 9 millions de femmes ont plus de 50 ans. Alexandra Crucq souligne que 50 ans est l’âge de la liberté retrouvée pour beaucoup de femmes, leurs enfants étant grands et elles étant souvent au sommet de leur carrière et de leur pouvoir d’achat.

Le contenu de Mesdames.media sera diffusé sur plusieurs réseaux sociaux (Instagram, TikTok, Facebook, LinkedIn), avec des extraits et des teasers servant de vitrine pour la plateforme principale où les vidéos complètes seront disponibles. Le programme est varié : Maïtena Biraben animera les « Grandes Interviews », Brigitte Lahaie présentera « Des Tutos du Q », et Catherine Lott-Vernet abordera les questions financières dans « Le Compte est bon ». D’autres thèmes incluront le travail et la carrière avec Karine Trioullier alias « Career Kueen » sur TikTok, les hormones avec Agnès Leclerc-Bernain, et des archives de Madelen de l’INA avec Pauline Baduel.

Maïtena Biraben affirme vouloir changer le récit social sur les femmes de plus de 45 ans, qui sont souvent invisibilisées. Elle critique le marketing et la politique pour leur manque d’intérêt pour cette tranche d’âge, soulignant que les magazines féminins les réduisent souvent à des questions de santé et de beauté. Selon Biraben, à 45 ans, la vie est loin d’être finie, et cet âge offre une incroyable énergie pour réaliser ce que l’on souhaite vraiment.

Maïtena Biraben et Alexandra Crucq veulent montrer que les femmes de 50 ans et plus ont encore beaucoup à offrir et à vivre. Elles partagent des histoires de femmes qui, à cet âge, ont entrepris des changements significatifs dans leur vie, illustrant que cet âge est celui des possibles.

Lancé en fonds propres par ces deux entrepreneuses passionnées, Mesdames.media représente un projet audacieux et novateur dans le paysage médiatique français, avec l’objectif de redonner visibilité et voix aux femmes de 45 ans et plus, en valorisant leurs expériences et leurs aspirations. Maïtena Biraben, qui n’a aucune intention de retourner à la télévision, se consacre entièrement à cette nouvelle entreprise qu’elle trouve passionnante et gratifiante.