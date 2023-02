Le 3 février 2023, Paco Rabanne meurt à l’âge de 88 ans. Quelques heures après sa mort, sa maison qui se situe à Portsall, dans le Nord-Finistère est cambriolé par des voleurs inconnus jusqu’à présent.

Paco Rabanne, grand couturier et parfumeur franco-espagnol né le 18 février 1934 à Pasaia, il est nommé le prophète de la mode, puisqu’il a marqué l’univers de la mode dans les années 1960.

La maison Paco Rabanne à Ploudalmézeau

Comme nous pouvons imaginer, dans cette belle maison, y avait beaucoup d’objets de valeur. Les voleurs ont fracturé une porte-fenêtre pour rentrer à l’intérieur de sa maison, située en bord de mer, près de la plage de Porsguen.

Paco Rabanne est l’un des premiers à faire défiler des mannequins à la peau noire

Il fonde sa marque éponyme en 1966. Rapidement ses créations particulières (à commencer par ses robes à l’esprit cotte de mailles) attirent tous les regards.

Les stars de l’époque sont séduites par sa modernité : Anouk Aimée, Françoise Hardy ou encore Brigitte Bardot plébiscitent la marque. Avec Yves Saint Laurent, il est l’un des premiers à faire défiler des mannequins à la peau noire.

“La pomme ne tombe pas loin de l’arbre avec une mère qui a transcendé son temps”

La philosophie de Monsieur Rabanne était de pousser le conventions du statu quo. Inspiré par les femmes pour autonomiser les femmes.

Paco Rabanne : Radical textures

Les costumes métallisés

Toujours à la recherche de matières nouvelles, Paco Rabanne sort en 1967 une collection de robe en papier sans coutures, ni colle. La pièce est vendue 15 francs, “vest le symbole de notre civilisation insouciante qui glorifie l’éphémère ”, dira plus tard le couturier.

L’influence de Paco Rabanne atteint l’industrie du cinéma. Ainsi, en 1968, il réalise le costume métallisé de Jane Fonda pour les besoins du film « Barbarella » (1968).

En 1990, c’est la consécration : l’artiste est récompensé d’un Dé d’or pour sa collection haute couture printemps-été.

Les parfums les plus iconiques

Les années passent et les succès s’enchaînent. Les parfums s’arrachent, à commencer par Calandre, puis XS et Paco. En 2008, Il sort le parfum “1 Million”, qui devient rapidement un best-seller. Le flacon se maintient dans le top 5 des parfums pour hommes les plus vendus en Europe depuis plus de 10 ans.

Paco Rabanne prend sa retraite

À partir de 1999, il se retire progressivement des podiums, quittant d’abord la haute couture, puis le prêt-à-porter. À la retraite, Paco Rabanne reste dans la lumière et fait parler son goût des sciences occultes. Il multiplie les apparitions sur les plateaux de télévision pour faire le récit de ses vies antérieures. Il annoncera également le crash de la station spatiale MIR sur Paris et l’apocalypse dans le sud-ouest de la France. De fausses prédictions qui l’inciteront jusqu’à la fin de sa vie à plus de discrétion.