Madonna va donner un méga concert gratuit

Madonna prépare le plus grand spectacle de sa tournée, avec un méga concert prévu le 4 mai sur la légendaire plage de Copacabana à Rio de Janeiro, annoncent les organisateurs dans un communiqué publié lundi. Cet événement gratuit sera le seul arrêt gratuit de sa tournée Celebration Tour, conçu spécialement pour exprimer sa gratitude envers ses fans brésiliens. Aucun billet ne sera nécessaire pour assister à ce concert, l’accès se fera sur la base du premier arrivé, premier servi.

Ce concert monumental marque le retour triomphal de Madonna au Brésil après une absence de plus de dix ans, sa dernière visite datant de 2012. Il s’agit de son unique concert en Amérique du Sud pour cette tournée qui célèbre ses 40 ans de carrière et qui l’a déjà vue se produire dans plus d’une douzaine de pays. La chanteuse promet que ce sera son plus grand spectacle à ce jour, se déroulant sur l’une des plus belles scènes du monde, comme le mentionne un communiqué sur son site officiel.

Les organisateurs ont comparé la logistique de cet événement à celle du traditionnel feu d’artifice du Réveillon du Nouvel An sur la plage de Copacabana, qui attire chaque année au moins un million de personnes. Madonna emboîte ainsi le pas à des géants comme les Rolling Stones, qui avaient attiré entre 1,2 et 1,5 million de spectateurs lors de leur concert sur cette même plage en 2006.

Après Copacabana, la tournée de Madonna se poursuivra uniquement en Amérique du Nord. Avant le grand rendez-vous de Rio, l’icône pop, lauréate de sept Grammy Awards, donnera trois concerts à Miami et cinq autres au Palacio de los Deportes à Mexico, marquant ainsi son unique étape latino-américaine avant le spectacle époustouflant à Rio le 4 mai.