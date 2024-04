Macron sur les JO 2024 : la cérémonie d’ouverture sera « limitée au Trocadéro » en cas de menace

Invité ce lundi matin sur RMC et BFMTV, Emmanuel Macron s’est exprimé sur les Jeux Olympique de Paris 2024 qui auront lieu du vendredi 26 juillet au dimanche 11 août. Interrogé par Apolline de Malherbe, le président de la République est revenu sur plusieurs sujets, dont celui de la sécurité.

Emmanuel Macron a ainsi indiqué qu’en cas de menace, il y avait des « plans B » voire des « plans C », et que si besoin, la cérémonie d’ouverture serait « limitée au Trocadéro » voire au Stade de France, ajoutant « On fera une analyse en temps réel. » Sur la question sécuritaire, le président s’est voulu rassurant, concluant : « S’il y a un endroit où votre fils sera en sécurité c’est là. »

Dans un contexte international très tendu, le chef de l’État a également déclaré qu’il espérait une trève olympique durant la durée des épreuves, que ce soit entre la Russie et l’Ukraine ou entre Israël et le Hamas, précisant : « On va œuvrer à la trêve olympique ». Malgré cette volonté de paix, Macron a néanmoins indiqué que la fédération de Russie ne sera pas invitée à participer au « sommet international » avec le comité olympique prévu la veille du début des JO.

Interrogé sur la récente attaque de l’Iran contre Israël, Emmanuel Macron a affirmé que la France avait procédé à des « interceptions » à la demande de la Jordanie, et a estimé que l’Iran avait répondu « de manière disproportionnée » à l’attaque de son consulat à Damas.

Pour revenir aux JO, le président français a tenu à balayer une rumeur, indiquant qu’il n’était « pas prévu » qu’il porte la flamme olympique.

Enfin, Emmanuel Macron a soutenu Aya Nakamura, pressentie pour chanter du Edith Piaf lors de la cérémonie d’ouverture des JO, affirmant « elle fera partie des artistes », et déplorant le fait qu’il y avait eu « des réactions vraiment racistes. »