Macron réagit à « son couple » avec Lula

Emmanuel Macron a réagi jeudi soir de manière humoristique aux nombreux mèmes humoristiques qui ont circulé sur Internet après sa rencontre avec son homologue brésilien Lula au Brésil, en plaisantant sur la complicité affichée entre eux.

Sur le ton de la plaisanterie, le président français a déclaré : « Certains ont comparé les images de ma visite au Brésil à celles d’un mariage, je leur dis : c’en était un ! La France aime le Brésil et le Brésil aime la France ! » Il a accompagné son commentaire d’une capture d’écran d’un photomontage remplaçant les protagonistes d’un film romantique par lui-même et Lula marchant main dans la main dans la forêt amazonienne.

Cette publication a suscité une réponse du président brésilien sous forme d’un emoji représentant les deux drapeaux et des petits cœurs. Lors de sa visite officielle de trois jours au Brésil, Macron s’était rendu à Belém, où il avait retrouvé Lula en pleine forêt amazonienne, mettant en scène leur proximité avec des sourires et des gestes chaleureux.

Les images de cette rencontre, largement partagées sur Internet, ont été détournées avec humour, notamment avec des montages ou des commentaires amusants. Cette proximité affichée contraste avec les relations tendues entre Macron et l’ancien président nationaliste Jair Bolsonaro, notamment lors de la crise sur les incendies en Amazonie en 2019, lorsque Bolsonaro et ses ministres avaient tenu des propos insultants envers Macron et son épouse Brigitte.