M6 remplace 6play par M6+ pour concurrencer les plateformes de streaming

M6+ lance officiellement sa nouvelle plateforme de streaming gratuite, visant à rivaliser avec les géants américains tels que Netflix. Avec une offre de programmes « multipliée par deux » par rapport à son prédécesseur, 6Play, M6+ propose une vaste sélection de contenus comprenant plus de 300 films, 300 séries, et 4 000 heures de téléréalité disponibles pendant au moins 30 jours. Pour attirer un public plus jeune, la plateforme introduit également une émission de téléréalité dédiée au MMA, un sport en vogue chez les jeunes.

En mettant en avant sa gratuité, M6+ défie ouvertement les tarifs de ses concurrents payants tels que Netflix, Disney+, et Amazon Prime Video. Cette stratégie est appuyée par une campagne publicitaire agressive sous le slogan « Streamez. Economisez. ». Tout comme son homologue TF1+, M6+ propose une version payante à 4,99 euros par mois pour éliminer les publicités.

En plus des vidéos à la demande et des directs des chaînes TV, M6+ propose des podcasts provenant des stations radios du groupe M6, ainsi que quelques chaînes FAST en linéaire. Des fonctionnalités telles qu’un player interactif enrichi de data visualisation et les STORIES M6+ sont introduites pour encourager l’engagement et la découverte de nouveaux contenus.

Avec des investissements technologiques importants, la transition vers le streaming a entraîné un recul de 2,6 % du résultat opérationnel courant du groupe M6 au premier trimestre. Cependant, le groupe, étant le plus rentable du paysage audiovisuel français, est bien positionné pour relever ces défis. Dirigé par David Larramendy depuis le départ de Nicolas de Tavernost, M6+ vise à renouveler sa cible en s’adaptant aux évolutions de la consommation audiovisuelle, tout en maintenant sa présence sur le marché traditionnel de la télévision.