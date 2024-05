L’un des trois derniers otages français détenus par le Hamas retrouvé mort

L’armée israélienne vient d’annoncer, ce vendredi 24 mai, avoir récupéré les corps de trois otages retenus dans la bande de Gaza depuis l’attaque du Hamas sur le sol israélien le 7 octobre. Les otages sont Chanan Yablonka (Israélien), Michel Nisenbaum (Israélo-Brésilien), et Orion Hernandez-Radoux (Franco-Mexicain), compagnon de Shani Louk. Les corps ont été récupérés lors d’une opération conjointe de l’armée et des services de renseignements israéliens à Jabalia, dans le nord du territoire en guerre

Emmanuel Macron a exprimé son « immense tristesse » suite à la mort d’Orion Hernández-Radoux, déclarant que la France reste engagée pour la libération de tous les otages. Le Premier ministre Gabriel Attal, en déplacement à Valence, a exprimé ses pensées et sa solidarité envers la famille, les amis et les proches d’Orion Hernández-Radoux. Il a souligné l’ampleur du massacre et de l’attaque terroriste commise par le Hamas, et a affirmé que la priorité absolue est de parvenir à la libération des otages français pour qu’ils puissent retrouver leurs proches en sécurité.

Les otages, dont Orion Hernandez-Radoux, ont été assassinés lors du massacre du 7 octobre 2023. Ils ont été retrouvés dans le nord de la bande de Gaza au cours d’une opération nocturne. Orion Hernandez-Radoux, 30 ans, ainsi que les autres otages, ont été tués lors d’une attaque terroriste du Hamas. Ils se trouvaient au festival de musique Supernova, près de la communauté de Rim, lorsqu’ils ont été attaqués par des terroristes du Hamas. Ils ont fui vers la région de Mefalsim où ils ont été assassinés et kidnappés

Au total, 121 otages ou corps de victimes enlevées par le Hamas sont encore détenus dans la bande de Gaza, selon l’armée israélienne.