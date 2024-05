L’Olympiakos s’impose, première Coupe d’Europe pour un club grec ! (VIDEO)

Il leur aura suffi d’un but. Pour envoyer les Grecs au septième ciel. Le premier trophée européen de l’histoire du football grec est remporté par l’Olympiakos Le Pirée. Avec sa victoire finale face aux Italiens de la Fiorentina, c’est une nuit de fête qui les attend.

Un but, un seul. Et le peuple grec explose. Des images de liesse complètement folles. Le Pirée est fou de joie. Cette équipe bien regroupée, capable de défendre avec vaillance si longtemps, n’a pas cédé face aux assauts de la Viola. La Fiorentina a longtemps espéré prendre les devants. Sans succès.

Alors que les deux équipes s’étaient quittées dos à dos à l’issue du temps réglementaire. Il a fallu attendre la prolongation pour que les filets tremblent.

Ayoub El Kaabi est le héros du soir. Le héros de tout un club. L’Olympiakos remporte la petite Coupe d’Europe. 116e minute de jeu, il jaillit ! À quatre minutes de la fin du jeu, à quelques minutes de la séance de tirs au but, l’international marocain coupe un centre rentrant vers le but de la Fiorentina. Et propulse le ballon dans le but (1-0, 116e). Les Italiens sont médusés. Le trou est fait. C’est la première coupe d’Europe remportée par un club grec !

Ayoub El Kaabi donne la victoire à l'Olympiakos dans une ambiance de folie ! 🔥



Le conseil stratégique du club, Christian Karembeu, doit être aux anges. Déjà vainqueur de la Youth League (le championnat d’Europe des U19), l’Olympiakos fait coup double. Pour une saison forcément historique. La fête ne fait que commencer mais la nuit va être longue en Grèce…