L’Iran attaque Israël : 99% des drones et missiles interceptés

Ce samedi soir, l’Iran a lancé une attaque inédite contre Israël. Pour la première fois de l’histoire, Téhéran a mené une attaque directe contre son ennemi juré. Vers 20h00 (heure française), l’Iran a en effet lancé une salve de drones et de missiles depuis son territoire en direction d’Israël.

Néanmoins, juste avant l’attaque, Benyamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, avait indiqué que son pays s’était préparé à « l’éventualité d’une attaque directe de l’Iran » et était « prêt à faire face à n’importe quel scénario, tant en matière de défense que d’attaque », ajoutant « Nous apprécions la présence des États-Unis aux côtés d’Israël, ainsi que le soutien de la Grande-Bretagne, de la France et de nombreux autres pays. »

L’armée israélienne a précisé ce dimanche, vers 2 heures du matin heure française, que « la majorité des drones et des missiles avait été interceptée en collaboration avec les alliés stratégiques d’Israël avant que les tirs ne pénètrent sur le territoire israélien », précisant « Un certain nombre de missiles iraniens sont tombés en territoire israélien, provoquant des dégâts mineurs sur une base militaire mais sans faire de victimes », selon les dires du contre-amiral Daniel Hagari, porte-parole de l’armée israélienne.

Suite à cette attaque, l’Iran, via le général Mohammad Bagheri, a affirmé que Téhéran avait réalisé « tous ses objectifs » en tirant des drones et des missiles vers le territoire israélien, affirmant également « Nous considérons cette opération comme un résultat complet et nous n’avons pas l’intention de poursuivre l’opération. Mais si le régime sioniste répond, notre prochaine opération sera bien plus importante », a prévenu le haut gradé, déplorant qu’Israël « avait franchi les lignes rouges ».

Cette offensive iranienne a été fortement condamnée dans le monde, les dirigeants politiques redoutant une « escalade devastatrice. »

Les chefs d’État et de gouvernement du G7 (l’Italie, le Canada, la France, l’Allemagne, le Japon, le Royaume-Uni et les États-Unis) doivent ce réunir ce dimanche pour « discuter de l’attaque iranienne contre Israël », a annoncé l’Italie dans un communiqué…