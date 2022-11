Lionel et Mireille SDF : en colère, la famille et les enfants de Lionel accusent le couple d’avoir menti et demandent un droit de réponse

Rebondissement dans l’affaire Lionel et Mireille, couple emblématique de la télé devenu SDF. En octobre dernier, les deux amoureux nous avaient contactés pour raconter dans Entrevue leur descente aux enfers. Habitués des plateaux télé entre 2014 et 2019 en raison de leurs 26 ans d’écart, ils affirmaient être à la rue depuis octobre 2019 et ne pas parvenir à se reloger. Ils prétendaient notamment que leur famille leur avait tourné le dos. Suite à cette entrevue, Lionel et Mireille avaient été reçus le 14 octobre dans TPMP par Cyril Hanouna, lui aussi touché par leur histoire. Mais quelques jours après l’émission, trois enfants de Lionel – Shanelle (20 ans), Jade (17 ans), Eros (16 ans) -, ainsi que l’ex-femme de Lionel, nous ont contactés. Étonnés par ce qu’ils ont entendu, ils accusent Lionel d’avoir menti sur certains détails et d’avoir sali leur famille. Ils nous ont donc demandé un droit de réponse afin de donner leur version des faits…

« Quand on a vu Lionel dans TPMP, nous avions honte et étions révoltés par tous ses mensonges. Il fait passer sa famille pour des méchants alors qu’on l’a aidé ! »

Après avoir entendu les propos de Lionel et Mireille, vous nous avez demandé un droit de réponse. Pourquoi ?

Dans la famille, nous avons tous été choqués par les mensonges que Lionel a dits dans Entrevue puis chez Cyril Hanouna dans TPMP… Lionel a prétendu que sa famille lui avait tourné le dos à cause de sa différence d’âge avec Mireille, mais c’est complètement faux ! La famille n’a jamais été fâchée avec Mireille. Les parents de Lionel et ses sœurs ne lui parlent plus depuis des années, c’est vrai, mais ça n’a rien à voir avec Mireille et son âge. C’est une brouille familiale qui remonte à de nombreuses années. Ça, c’est la première chose. Mais il y a eu d’autres mensonges…

Lesquels ? Ils ne sont pas SDF ?

Si, ils sont vraiment à la rue, ça c’est vrai. Mais ils ont menti sur certains points. On va reprendre l’histoire depuis le début. Quand Mireille a divorcé de son mari et s’est mise en couple avec Lionel, elle a revendu la maison qu’elle avait. Ils ont ensuite acheté l’appartement où Lionel vivait quand il était marié, à Aix-en-Provence. Ils ont gardé cet appartement pendant un an environ, puis l’ont revendu en 2018. Lionel et Mireille voulaient partir en Martinique ou en Guadeloupe, mais ils ont vécu finalement pendant six ou huit mois dans un très bel hôtel Cours Mirabeau, à Aix-en-Provence. Et puis ils se sont retrouvés sans argent, avec quasiment plus rien. Ils se sont mis alors à chercher un appartement.

Et ils en ont trouvé un ?

Oui, ils ont trouvé un appartement dans une résidence assez récente. Mais Lionel est très difficile. Ça ne lui a pas plu, donc ils ont déménagé. Ils ont trouvé un appartement en plein centre d’Aix. C’était vivable, mais ce n’était pas non plus un taudis, contrairement à ce qu’il a affirmé. Ils ont donc là encore quitté l’appartement, qui ne leur plaisait pas, mais sans chercher de solution de repli. Ils ont acheté un camping-car, mais ils ne l’ont gardé que trois mois. Mireille n’arrivait pas à le conduire et l’a abimé. Ils ont dû le revendre. C’était pendant la période du Covid, et ils se logeaient dans des Airbnb. Ensuite, à partir de septembre 2020, ils ont été hébergés dans l’hôtel-restaurant de notre mère (l’ex-femme de Lionel, Ndlr.), à Saint-Julien-le-Montagnier, dans le Haut-Var. Nous avions en effet pitié de sa situation, et on a demandé à notre mère et son nouveau compagnon d’héberger Lionel et Mireille.

C’était un hébergement gratuit ?

Non. Ils donnaient une participation pour la chambre. Ils y sont restés de septembre 2020 à juin 2022.

Mais pourquoi Lionel et Mireille sont-ils partis de chez vous en juin 2022 s’ils n’avaient pas de logement ?

Notre mère a dit à Lionel et Mireille qu’elle allait entrer dans sa période estivale et qu’elle aurait besoin de récupérer le logement pour le louer. Elle leur a donc dit qu’il faudrait qu’ils trouvent un appartement. Mais comme ils ne cherchaient pas vraiment, notre mère a fait la réflexion à Lionel et il ne l’a pas supporté. Il est parti avec Mireille du jour au lendemain. Donc en juin 2022, Lionel et Mireille ont en effet vécu dans leur voiture, qu’ils garaient dans le village, mais jamais ils n’ont été mis à la porte, contrairement au bruit qu’ils ont fait d’ailleurs courir aux habitants…

Et l’embolie pulmonaire de Mireille, c’est vrai ?

Oui. Quelques jours après leur départ, Mireille était blanche comme une morte, dans un état catastrophique. Lionel est venu chez notre mère et c’est elle qui a appelé les pompiers. Elle a proposé à Lionel et Mireille de les héberger de nouveau, mais il n’a pas voulu. C’est lui qui a coupé tout contact avec nous. Devant les caméras, c’est un beau-parleur, il sait se faire passer pour le pauvre malheureux, mais la vérité est bien différente. Quand on a vu Lionel dans TPMP, nous avions honte et étions révoltés par tous ses mensonges. Il fait passer sa famille pour des méchants alors qu’on l’a aidé ! Autre précision : la voiture qu’ils ont, la Toyota Yaris, c’est notre mère qui leur a donné ! Le mari de notre maman, qui est doué en mécanique, a même installé un nouveau moteur gratuitement…

Quel intérêt Lionel a-t-il à prétendre que sa famille lui a tourné le dos si ce n’est pas le cas ?

Sans doute pour faire du buzz dans les médias. Il est très fort pour se faire passer pour une victime. Il a été hébergé et nourri, donc il n’a pas le droit de dire que sa famille lui a tourné le dos, surtout pour un prétexte bidon, en l’occurrence la différence d’âge entre lui et Mireille…

Et quand Lionel et Mireille disent qu’ils n’arrivent pas à trouver de logement, c’est vrai ?

Ils recherchent vraiment un logement. Ça, c’est vrai. Mais ce qu’ils ne disent pas, c’est qu’ils ont eu une proposition de logement social à Aix-en-Provence en 2019 ou 2020 qu’ils ont refusée, car ils n’aimaient pas le quartier… Ils disent aussi qu’ils sont prêts à vivre n’importe où, mais il n’est pas certain qu’ils veuillent quitter Aix-en-Provence…

Vous êtes encore en contact avec lui aujourd’hui ?

Non. C’est lui qui nous a tourné le dos ! Autre chose : On a reçu un appel de la mère de Lionel après TPMP. Elle était étonnée qu’il ait dit à la France entière qu’elle était fâchée avec lui à cause de Mireille, car c’est faux. Il y a bien une brouille familiale, mais ça n’a aucun rapport avec Mireille !

Quel sentiment avez-vous ?

On a honte de tous les mensonges de notre père !

Qu’est-ce que vous voudriez lui dire ?

Qu’il rétablisse la vérité ! La situation dans laquelle il se trouve, il la cherche un peu. Il n’est même pas reconnaissant de ce que notre mère a fait pour lui, alors qu’elle l’a hébergé avec Mireille… Shanelle lui a aussi prêté de l’argent. Il l’a certes remboursée, mais il ne peut pas dire que sa famille lui a tourné le dos…

Et la famille de Mireille ?

On sait que les deux sœurs de Mireille lui envoient parfois des mails pour savoir comment elle va. Pareil pour ses neveux et nièces, qui veulent prendre de ses nouvelles. Bref, ils ont menti sur beaucoup de choses et nous sommes tous écœurés…