L’influenceuse a bien touché l’argent de la vente de l’eau de son bain

Dans la série « le monde va (très) mal », je demande Belle Delphine. Influenceuse. De son vrai nom Mary-Belle Kirschner. Cette Britannique a révélé avoir bel et bien gagné 90 000 dollars en vendant l’eau de son bain ! Et ce, même si elle a peiné à récupérer la somme promise…

Belle Delphine avait annoncé au début du mois avoir touché cette somme colossale. Sauf que l’argent n’avait pas pu être débloqué réellement. C’est chose faite. La célèbre jeune femme s’est donc battu pour obtenir les bénéfices de l’eau de son bain … Histoire lunaire. Bel exemple d’argent gagné à la sueur de son front.

Dans un post publié sur X (ex-Twitter), Mary-Belle Kirschner accusait d’abord le service de paiement en ligne Paypal, par lequel elle était passée pour vendre son eau usagé en 2019, d’avoir bloqué le transfert.

Au moment de clôturer son compte PayPal, la mannequin (ah oui, et actrice pornographique) a vu ses 90 000 dollars bloqués puis retirés par la société américaine. Lundi, on apprenait finalement que tout travail mérite salaire ! Et que vendre l’eau de son bain est finalement une activité comme une autre… Paypal a déclaré à Business Insider être revenu sur sa décision initiale. Jackpot !

D’abord considéré par Paypal comme un « bien physique à caractère sexuel », l’eau du bain est finalement bien autorisée mais « uniquement aux Etats-Unis ». Les Français sont déçus !

La native d’Afrique du Sud a donc eu gain de cause. Génie ou décadence totale de notre société, à vous de juger.