L’inflation en France ralentit à 2,2% sur un an en avril 2024

L’Institut national de la Statistique (Insee) a publié mardi des données préliminaires montrant que l’inflation en France a ralenti en avril, avec une augmentation de 2,2% sur un an. Cette baisse, comparée à la progression de 2,3% enregistrée en mars et à l’explosion de 5,9% observée en avril 2023, s’explique principalement par le ralentissement des prix de l’alimentation et du tabac, ainsi que par une légère baisse des produits manufacturés. Cependant, les prix de l’énergie semblent avoir augmenté au cours de cette période.

Les données de l’Insee révèlent également une augmentation des prix des services de 3% sur un an, un chiffre similaire à celui de mars. En avril, les prix à la consommation ont accéléré de 0,5% par rapport au mois précédent, principalement en raison de la hausse des prix des services, notamment des transports.

Alors que les prix de l’énergie ont diminué ce mois-ci, leur baisse a été moins prononcée qu’en mars, tandis que les prix des produits manufacturés et de l’alimentation sont restés relativement stables.

L’indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH), qui facilite les comparaisons avec d’autres pays de l’Union européenne, a enregistré une augmentation de 2,4% en avril 2024 par rapport à l’année précédente, maintenu par rapport à mars. En termes mensuels, l’IPCH a augmenté de 0,6% en avril, contre 0,2% en mars.