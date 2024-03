L’imam Hassen Chalghoumi réunit des chefs religieux et représentants politiques autour de l’Iftar pour la Paix

Ce lundi 25 mars à Paris, se tenait l’Iftar de la Paix à l’Hôtel du Collectionneur. Organisé à l’initiative de l’imam Hassen Chalghoumi, ce dîner de rupture du jeûne a réuni plus de 400 personnes venues pour défendre la paix entre les peuples, la lutte contre l’islamisme radical et la tolérance entre les religions, dans un contexte mondial particulièrement tendu et difficile.

De nombreux acteurs issus de la société civile, du monde des médias, de la culture et de la politique étaient présents et se sont joints pour cet appel à la paix et la fraternité. À commencer par Yael Beaun-Pivet, présidente de l’Assemblée nationale, qui a introduit la soirée avec une remise de l’Olivier de la Paix, en affirmant : « Nous sommes tous républicains, c’est à nous de faire vivre ces valeurs au quotidien. Nous savons que le chemin est difficile, mais ce n’est pas parce qu’il est difficile qu’il ne faut pas l’emprunter. »

D’autres représentants politiques étaient présents, tels que le Sanislas Guerini, Ministre de la Transformation et de la Fonction Publiques, Patricia Mirallès, ministre des Anciens Combattants et de la Mémoire, Sarah El Haïry, ministre déléguées chargée de l’Enfance, de la Jeunesse et des Familles, ou encore Jean-Michel Blanquer et Luc Ferry, ex-ministres de l’Éducation nationale. On a pu appercevoir également les ambassadeurs de l’Arabie Saoudite, des Émirats-Arabes Unis, ainsi que ceux des États-Unis, d’Israël et d’autres pays, dont la présence commune à cette soirée était fortement symbolique et marquée du sceaux de la paix, de la bienveillance et de la fraternité.

Pour célébrer ce moment de partage, de nombreux représentants religieux musulmans, juifs et chrétiens étaient réunis aux côtés de l’imam Hassen Chalghoumi, tels que Patriarche Jacques III d’Antioche et de Jerusalem, le Père Jean-François Bour, le Grand Rabbin Moshé Lewin ou encore Élie Korchia, Président du Consistoire.

Le président du CRIF, Yonathan Arfi, était également présent, déclarant : « Alors que nous subissons encore les secousses du 7 octobre, il est important de montrer que nous sommes aux côtés des musulmans dans un moment de fraternité. »

Durant cette soirée riche en émotion, qui a a notamment vu toute la salle entonner une Marseillaise, le discours d’Hassen Chalghoumi a été particulièrement remarqué et applaudi. L’imam de Drancy a ému l’assistance par ses mots fort et poignants : » Le mois sacré du ramadan est un mois de partage et de rencontres. Voilà pourquoi, depuis plus de 15 ans, j’organise un Iftar républicain de paix. Cette année, cet Iftar est crucial. » Avant de poursuivre : « Le contexte national et la situation internationale ont un impact direct sur notre société. Depuis l’année dernière, plusieurs drames sont venus nous rappeler que nous devons être mobilisés et vigilants. Un enseignant, Dominique Bernard, a été tué par un ancien élève radicalisé. Au lendemain de l’attaque terroriste commise en Israël le 7 octobre par des individus se réclamant de l’islam et manipulant la cause légitime des Palestiniens, il y a eu des conséquences immédiates sur notre pays et particulièrement nos amis, nos frères et nos compatriotes juifs. »

Hassen Chalghoumi a également clamé : « On me dit souvent que les musulmans ne dénoncent pas assez l’islamisme et le terrorisme. Je dois rappeler que les musulmans combattent partout l’islamisme : en Iran, en Afghanistan, au Maroc, en Tunisie, aux Émirats arabes unis, en Égypte, en Arabie Saoudite et ailleurs. », déplorant : « Aujourd’hui, en Occident, un imam extrémiste qui porte un message de haine est plus libre de ses mouvements et de son expression qu’un imam qui défend la République. »

L’imam a ensuite conclu son discours avec des mots remplis d’espoir et d’optimisme : « Je prie pour que notre monde connaisse la paix et que notre pays, la France, aille de l’avant et franchisse tous les obstacles. Vive la République, vive la France ! »