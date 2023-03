Le célèbre couple se retrouve au cœur d’une nouvelle querelle ultra-alimentée par les réseaux sociaux. Liam Hemsworth a pris plus d’un coup depuis sa séparation avec l’auteure de Wrecking Ball, et la chanteuse elle-même n’a pas oublié ce qu’elle a vécu avec l’acteur. Elle a récemment fait une chose qui a poussé son ex-mari à envisager de la poursuivre en justice pour diffamation…

Un single qui fait plus de bruit que prévu

Comment quelqu’un pourrait vouloir porter plainte contre son ancienne compagne pour une fleur ? Il faut savoir que cette fleur n’est pas juste une simple fleur, mais tout un son que Miley Cyrus a publié et qu’elle a nommé “Flowers” (fleurs en anglais).

Liam Hemsworth est convaincu que ce son parle de lui, même si la jeune femme ne l’a jamais officiellement affirmé. Mais il y a plein de petits indices qui laissent à croire que ce serait bien le cas.

Déjà, il y a sa date de publication. Miley Cyrus a publié son single le 13 janvier 2023, qui est aussi l’anniversaire de son ancien mari. Les fans ont aussi remarqué une grande ressemblance entre ce nouveau single et celui de Bruno Mars “If I Was Your Man” (Si j’étais ton gars) sorti en 2012, que Liam chantait souvent à Miley, et qui laissait du coup entendre qu’elle s’adressait à lui.

“Je peux m’acheter des fleurs toute seule, écrire mon nom dans le sable, parler à moi même pendant des heures, dire des choses que tu ne comprends pas. Je peux m’emmener danser toute seule, et je peux tenir ma propre main, ouais, je peux m’aimer mieux que tu ne peux le faire.”

Le costume que Miley a mis pendant le clip est celui que Liam avait mis pendant l’avant première du film Avengers, où il aurait dit à Miley de bien se comporter pour une fois.

Même la grande sœur de Miley, Brandi Cyrus, a parlé de la polémique dans le podcast de Wells Adams.

“Le son est bien sorti le jour de son anniversaire. Est-ce que c’était fait exprès? Je ne sais pas. En tout cas, c’était un coup de génie.”

Reste la question légale, à propos de laquelle aucune des deux stars n’a répondu. Un certain fil Reddit dit que c’est juste une tactique des fans de Miley Cyrus pour populariser la chanson encore plus et qu’elle conserve sa première place dans la liste des 100 chansons les plus populaires du classement musical américain.

Pourquoi Miley Cyrus et Liam Hemsworth se sont-ils séparés?

Les deux artistes ont eu une longue relation amoureuse malgré tout, pendant 10 ans ils ont été l’un à côté de l’autre. Ils se sont ensuite mariés en 2018, et se sont séparés 8 mois après.“Juste une petite note pour vous dire que moi et Miley nous sommes récemment séparées, et que je lui souhaite rien d’autre que de la joie et une bonne santé.” Liam Hemsworth

“Je l’ai déjà dit et ça reste vrai, j’aime Liam et je l’aimerais toujours. J’ai dû prendre une décision qui laisserait cette ancienne vie derrière moi. Ça faisait un moment que je ne m’étais pas sentie si bien et si heureuse.” Miley Cyrus

Qu’est-ce qui peut mettre fin à une telle relation ? On ne sait pas. Certains fans disent que Miley aurait trompé Liam, d’autres disent que c’est Liam qui aurait trompé Miley, mais l’ancien couple préfère garder le silence à ce sujet.

Mais ce qui est sûr, c’est que les deux stars s’aiment malgré tout et se sont séparées sur de bons termes.