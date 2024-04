L’étrange communication de Kylian Mbappé

Il semble excédé. 64e minute de jeu à l’Orange Vélodrome, dimanche soir. Le PSG mène déjà 1 but à 0 face au rival marseillais. Mais Luis Enrique choisit (encore une fois) de faire sortir la star du football mondial, Kylian Mbappé.

Surpris et vexé, ce dernier baisse la tête, assène trois mots d’insultes (d’après les experts de la lecture labiale !) à son entraîneur puis rejoint directement les vestiaires. Il ne verra pas son PSG, dont il est le capitaine, inscrire un second but, synonyme de victoire 0-2. Une victoire symbolique propulsant toujours plus Paris vers le titre. Et reléguant l’OM à 23 points de l’ennemi.

De quoi ravir les supporters du Paris-SG ? Pas tout à fait. Dès la fin du match, sur son compte Instagram suivi par 112 millions d’abonnés -presque deux fois plus que le PSG-, Kylian Mbappé poste une photo qui aurait tout à fait pu illustrer une défaite.

De dos, sous une pluie battante, le regard dans les chaussures, le numéro 9 envoie un message fort. Sans rien écrire, ni rien déclarer, histoire de ne pas y aller en frontal avec ses dirigeants. Des dirigeants et un coach qui ont donc choisi de ne pas dérouler le tapis rouge pour les derniers mois de leur joyau (réduit à 51 minutes de temps de jeu par match depuis fin janvier).

Un joyau pourtant resté faire les beaux jours du PSG pendant sept saisons. Pas rien. Ses deux derniers mois dans la capitale sont ceux d’un spleen et d’une mésentente finale, avant le grand envol vers (sans aucun doute) le Real Madrid. La guerre d’égo est totale entre la star du football français et son entraîneur Luis Enrique. L’Espagnol est habitué à avoir un management clivant avec les stars qu’il a pu coacher : Francesco Totti, Léo Messi ou encore Sergio Ramos peuvent en témoigner. Pour ne citer qu’eux.

En conférence de presse, Luis Enrique est revenu sur une supposée insulte lâchée par Kylian Mbappé à sa sortie du terrain ce dimanche. Une séquence pour le moins étonnante. pic.twitter.com/wdsWp0EWBx — RMC Sport (@RMCsport) March 31, 2024

Interrogé au sujet du remplacement de sa star puis des prétendues insultes, Luis Enrique, lui, a évité le sujet. Comme d’habitude. Préférant se focaliser sur la suite. Avec ce ton toujours professoral. Le PSG fonce vers ce quart de finale de Ligue des Champions terrible face au FC Barcelone, le 10 avril. Avec un Mbappé agacé.