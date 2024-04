L’étonnante perte de poids d’Anthony Colette liée au stress

Anthony Colette, le jeune danseur professionnel qui évolue aux côtés de Natasha St-Pier dans la 13ème saison de Danse avec les stars, a récemment partagé sur sa chaîne Twitch une expérience personnelle poignante, marquée par une perte de poids significative. Cette saison de l’émission de danse de TF1 s’est avérée être l’une des plus mouvementées de son histoire, avec son lot de controverses et de tensions.

Au cœur de ces polémiques se trouve Anthony Colette lui-même, dont la relation avec sa partenaire, Natasha St-Pier, a été mise à l’épreuve face à des frictions avec une autre concurrente, Inès Reg. Les tensions ont atteint un point culminant, amenant Colette à déposer une main courante en réponse à ce qu’il a décrit comme des insultes et des menaces.

Pourtant, malgré ces difficultés, Colette et St-Pier ont persévéré dans la compétition et sont parvenus à se maintenir en lice. Leur détermination a été récompensée lorsque le public les a sauvés lors du dernier prime, avec 52% des voix, les opposant à Keiona et Adeline Toniutti, qui ont finalement été éliminées.

Cependant, les défis de la compétition ont laissé des traces sur la santé d’Anthony Colette. Lors d’une diffusion en direct sur Twitch le 7 avril, il a révélé avoir perdu 7 kilos au cours des dernières semaines, attribuant cette perte de poids au stress, à la pression de la compétition et à d’autres facteurs. Cette transformation physique souligne les sacrifices exigés des participants dans leur quête de perfection sur le parquet de danse.

Alors que la compétition se poursuit, avec l’annonce par Camille Combal de deux éliminations prévues lors du prochain prime, Colette est confronté à un défi encore plus grand pour conserver sa place aux côtés de Natasha St-Pier. La pression reste intense, mais Anthony Colette semble déterminé à relever le défi, malgré les obstacles qui se dressent sur son chemin.

Cette saison tumultueuse de « Danse avec les stars » met en lumière les réalités complexes et parfois brutales du monde de la compétition, où les enjeux sont élevés et les émotions fortes. Pour Anthony Colette, chaque pas sur le parquet de danse représente un défi physique et émotionnel, mais sa passion et sa détermination continuent de le guider à travers les hauts et les bas de cette aventure captivante.