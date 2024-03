Les terrasses estivales de Paris prolongent à partir de lundi leurs horaires pour les JO

Après avoir obtenu l’autorisation d’étendre leurs horaires jusqu’à minuit du 1er juillet au 8 septembre, les restaurateurs de Paris attendent avec impatience de pouvoir ouvrir leurs terrasses estivales dès le 1er avril.

Ces terrasses représentent un attrait indéniable de la capitale dès l’arrivée des beaux jours. Avec l’arrivée prévue de plus de 15 millions de visiteurs pour les Jeux olympiques et paralympiques à Paris cette année, les restaurateurs anticipent une forte affluence. Ils se réjouissent également de pouvoir maintenir leurs terrasses ouvertes jusqu’à minuit pendant les événements d’ouverture et de clôture des Jeux, qui se dérouleront les 26 juillet, 11 août, 28 août et 8 septembre.

Cette extension des horaires est accueillie favorablement par les professionnels du secteur, qui voient en cet événement mondial une opportunité de participer à la célébration. Pour eux, les terrasses sont une part essentielle du mode de vie parisien, offrant aux visiteurs et résidents un espace convivial pour se détendre.

Il est cependant important de noter une distinction entre l’autorisation d’ouvrir les terrasses estivales jusqu’à minuit, accordée par la Ville de Paris, et l’ouverture des débits de boissons toute la nuit lors des quatre grandes soirées liées aux Jeux olympiques, soumise à une réglementation préfectorale. Cette distinction a parfois été mal comprise, ce qui a suscité des inquiétudes parmi certains résidents.

Malgré quelques abus constatés, notamment en termes de nuisances sonores, les restaurateurs soulignent que la majorité d’entre eux respectent les règles établies. Des mesures sont prises pour garantir le respect de l’environnement sonore et assurer une cohabitation harmonieuse avec les riverains.

Les terrasses estivales font partie intégrante du paysage urbain parisien, offrant aux habitants et aux visiteurs l’occasion de profiter pleinement de la vie en plein air dans une ville animée et dynamique.