Les petites annonces d’Elie Semoun et Franck Dubosc vont faire leur retour

Samedi 6 avril 2024 marquera un jour mémorable pour les fans de comédie française alors qu’Élie Semoun et Franck Dubosc ont officiellement annoncé le retour de leur série de sketchs emblématiques, Les Petites annonces. L’événement a eu lieu lors de la première de “La Grande semaine” sur M6, animée par Ophélie Meunier.

Les Petites annonces, un programme phare lancé dans les années 1990 et ayant conquis le cœur du public jusqu’à la fin des années 2000, ont marqué l’histoire de la télévision française. Inspirés par Videokon des Inconnus, Élie Semoun et Franck Dubosc ont proposé des pastiches hilarants de petites annonces vidéo, parfois accompagnés d’autres humoristes.

Le désir de relancer ce format iconique était depuis longtemps dans l’air, mais il fallait l’aval de Franck Dubosc pour concrétiser ce projet. Lors de son passage sur le plateau de “La Grande semaine”, Élie Semoun a souligné qu’il ne ferait aucune annonce officielle sans l’accord de son partenaire de comédie. Après avoir appelé Franck Dubosc en direct, Ophélie Meunier a finalement posé la question fatidique : “Est-ce que tu nous dis oui pour relancer Les Petites annonces avec Élie ?” La réponse de Franck Dubosc, “Ah, j’ai envie de dire oui !”, a été accueillie avec enthousiasme par tous, officialisant ainsi le retour tant attendu de la série.

Ce n’est pas la première fois que Les Petites annonces font l’objet d’un retour. En 2015, une version actualisée a été diffusée sur C8, suivie d’une soirée spéciale en 2017 sur W9. En 2020, le duo avait ressuscité deux de leurs personnages pour Vendredi tout est permis. En 2022, Élie Semoun avait même évoqué une adaptation cinématographique du concept.

Le retour des Petites annonces promet donc de ravir les amateurs d’humour français et de ramener une dose de nostalgie pour ceux qui ont grandi en riant avec ces sketchs iconiques. La collaboration entre Élie Semoun et Franck Dubosc est une nouvelle excitante pour le paysage comique français, et les attentes sont déjà grandes pour cette résurrection tant espérée.