Les images honteuses des bagarres entre Parisiens et Lyonnais avant la finale

Encore des images qui ternissent l’image du football. En marge de la finale de la Coupe de France, ce soir, à Lille, entre le PSG et l’Olympique lyonnais, de violents affrontements ont eu lieu sur l’autoroute à hauteur de Fresnes-lès-Montauban, à une soixantaine de kilomètres de Lille.

Deux bus auraient pris feu rapidement, l’un des deux seraient sérieusement endommagés, tout cela un peu plus de deux heures avant le coup d’envoi de cette finale très attendue.

D’après des informations de France TV, « la barrière de péage » a été « partiellement incendiée ». « Il s’agissait d’un point de récupération des bus de supporters avec une force mobile en place CRS », selon leur même source policière.

Alors que des milliers de supporters parisiens et lyonnais animaient depuis le début de la journée les rues lilloises, il a donc fallu que des actes de violence gâchent la fête . Des supporters violents facilement identifiables puisque munis de billets nominatifs et certainement reconnaissables sur les différentes caméras de surveillance présentes sur les lieux. Sur BFM TV, Emmanuel Macron a rapidement estimé que cela ne remettait pas en cause la bonne tenue de la rencontre.

🚨🇫🇷 ALERTE INFO – Affrontements en cours au niveau du péage d'Arras entre supporters parisiens et lyonnais. (témoins) pic.twitter.com/LaGczLhe6f — AlertesInfos (@AlertesInfos) May 25, 2024

Les supporters du PSG effectuant le déplacement en bus avec les associations de supporters avaient pour consigne de se rejoindre sur le parking situé juste après le péage de Fresnes-lès-Montauban, afin d’être pris en charge par les forces de l’ordre qui devaient ensuite les escorter jusqu’au stade. À leur arrivée, des bus de supporters lyonnais se trouvaient alors de l’autre côté du péage . C’est là que les bagarres ont éclaté.

Vers 19 heures, le calme était revenu. Même si certains policiers ont été blessés, tout comme des supporters des deux camps. Certains bus ont pu reprendre leur chemin vers le stade.