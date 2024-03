Les cyberharceleurs de Magali Berdah en prison

La totalité des cyberharceleurs impliqués dans le cas de l’agente d’influenceurs Magali Berdah a été jugée, marquant ainsi un précédent judiciaire. Parmi les 28 accusés jugés depuis novembre pour cyberharcèlement, tous ont reçu un verdict ce mardi.

Les avocats de Magali Berdah, Me Antonin Gravelin-Rodriguez, Me Rachel-Flore Pardo et Me David-Olivier Kaminski, ont déclaré dans un communiqué que sur les 28 condamnations, la moitié ont reçu des peines de prison avec sursis, tandis que l’autre moitié a été condamnée à des peines allant jusqu’à 12 mois de prison ferme. En outre, les cyberharceleurs devront verser un total de 54 000 euros de dommages et intérêts à l’agente.

L’origine de cette affaire remonte à mai 2022, lorsque le rappeur Booba, de son vrai nom Élie Yaffa, a accusé Magali Berdah d’escroquerie dans un post sur X (ancien Twitter). Cette accusation a déclenché une vague de cyberharcèlement contre Magali Berdah et sa famille, avec près de 120 000 menaces recensées, comprenant des insultes et des menaces de mort.

Au total, 28 personnes âgées de 20 à 49 ans, résidant dans toute la France, ont été jugées lors de trois procès successifs. Bien que Booba n’ait pas été convoqué lors de ces audiences, il a été convoqué devant un juge d’instruction pour avoir enfreint son contrôle judiciaire, qui lui interdisait tout contact direct ou indirect avec Magali Berdah. Malgré cette interdiction, Booba a continué à la mentionner dans des publications sur X, suscitant de nouveaux commentaires et menaces.