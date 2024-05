Les confessions poignantes de Guy Carlier sur sa relation avec son fils Carlito



Dans un épisode émouvant de l’émission « Chez Jordan De Luxe » sur C8, le chroniqueur Guy Carlier s’est ouvert sur sa relation tumultueuse avec son fils, Carlito membre du duo à succès de youtubeur Mcfly & Carlito. À 74 ans, Guy Carlier a partagé des moments intenses alors que son fils célèbre sur YouTube abordait souvent les difficultés de leur lien, en particulier lorsque son père luttait contre l’obésité, pesant alors 250 kilos.

Guy Carlier, dans un moment de réflexion et de remords, a reconnu ses erreurs passées, avouant son immaturité en tant que père et déclarant que leur relation était « l’échec de [sa] vie ». Malgré une complicité dans l’humour et la musique, la souffrance de son fils a révélé des non-dits et des malentendus profonds.

Carlito, dans une rare prise de parole avait partagé avoir souffert de l’impact de la boulimie de son père, bien que leur connexion soit indéniable. Cette révélation a laissé Guy Carlier abasourdi, réalisant que des souffrances cachées peuvent exister même au sein d’une relation apparemment solide.

Cependant, malgré ces tensions passées, des signes d’apaisement commencent à se dessiner. Les échanges épistolaires maintiennent le lien entre père et fils, bien que la présence physique reste difficile pour Guy Carlier, qui avoue avoir du mal à voir son fils.

Cette histoire complexe, bien que personnelle, résonne avec de nombreux parents et enfants, soulignant l’importance cruciale de la communication et de la compréhension dans les relations familiales. La confession publique de Guy Carlier offre un aperçu poignant des luttes intérieures et des regrets qui accompagnent souvent la paternité et la filiation.