Les candidats du Juste Prix n’ont plus le droit de sauter sur Éric Antoine

Ce samedi 25 mai, Éric Antoine sera l’invité de Jade et Éric Dussart dans l’émission hebdomadaire « On refait la télé » sur RTL. L’occasion pour lui de parler de la nouvelle version du Juste Prix qu’il anime depuis le 11 mars sur M6. Lancé en 1987 sur TF1 avec Max Meynier, ce jeu culte a vu défiler des animateurs emblématiques comme Patrick Roy (1988-1992), Philippe Risoli (1992-2001) et Vincent Lagaf’ (2009-2015). Succéder à ces figures n’est pas une tâche facile, mais Éric Antoine doit également faire face à un défi inattendu : le comportement de certains candidats à son égard.

Dans un extrait de l’émission dévoilé par Télé-Loisirs, Éric Antoine confirme une demande inhabituelle faite par la production aux candidats du Juste Prix : arrêter de sauter sur l’animateur lorsqu’ils sont contents. « Oui, c’est vrai. Depuis quelques années, les gens me prennent pour un nounours. Ils m’arrêtent dans la rue pour demander ‘Je peux vous faire un câlin ?’ et, au Juste Prix, le câlin devient un saut de joie. Ils me sautent dessus comme si j’étais un arbre, un eucalyptus, et eux des koalas ! », raconte-t-il avec humour.

Éric Antoine partage une expérience où un candidat particulièrement enthousiaste lui a causé des douleurs. « Je veux bien des câlins, mais ne me sautez pas dessus », explique-t-il. Un candidat de 90 kg, après avoir gagné plusieurs quads, s’est jeté dans ses bras en fin d’émission, provoquant une réelle douleur chez l’animateur. « Il m’a sauté dans les bras. En plus, c’était en fin d’émission et il y avait des effluves », se souvient-il, ajoutant qu’il a eu « vraiment mal » cette fois-là.

Suite à cet incident, la production a décidé d’interdire aux candidats de sauter de joie sur Éric Antoine pour des raisons de sécurité. L’animateur, connu pour sa grande taille et son caractère accueillant, a dû mettre en place cette règle pour éviter les blessures. « Je sais qu’il y a des animateurs qui ne veulent pas qu’on les touche, moi ça ne me pose aucun problème », précise-t-il, tout en soulignant la nécessité de poser des limites pour préserver sa santé.

Malgré cette nouvelle consigne, Éric Antoine assure que l’ambiance sur le plateau du Juste Prix reste chaleureuse et conviviale, tout en étant plus sécurisée pour lui.