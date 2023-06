Les 12 coups de midi : Découvrez les retrouvailles tant attendues entre Stéphane et Céline lors du Combat des maîtres. Stéphane répond à Céline et partage ses impressions. Une rencontre qui promet des moments forts et des révélations passionnantes.

Les deux champions de l’émission “les 12 coups de midi” se retrouveront le 3 juillet pour le combat des maîtres

Le jeudi 22 juin, Céline a entamé sa 100ème participation aux “12 Coups de Midi”.

Stéphane Patingre, ancien maître de midi, s’est confié avec humour à Voici au sujet du parcours de la championne qu’il retrouvera lors du “Combat des maîtres” dès le 3 juillet prochain.

Le 20 janvier dernier, Stéphane Patingre a été éliminé des “12 Coups de Midi” après avoir accumulé 153 participations et 568 343 euros de gains et de cadeaux. Malgré son échec, il participera au prochain “Combat des maîtres” avec Céline et d’autres grands champions.

Céline participera également au prime “La Summer party 2023 du combat des maîtres” le samedi 8 juillet sur TF1, où Stéphane Patingre sera également présent.

Stéphane Patingre a salué le parcours impressionnant de Céline, soulignant son talent et ses connaissances. Avec humour, il a exprimé son souhait qu’elle ne le dépasse pas. Il a été ravi de la rencontrer lors du “Combat des maîtres”.

Stéphane Patingre a partagé quelques mots avec Céline lors de leur rencontre, mais il n’a pas de conseils particuliers à lui donner. Il lui a simplement souhaité de poursuivre son parcours avec succès.

Les 12 coups de midi : Stéphane et Céline se retrouvent dans une ambiance chargée d’émotions

Les fans des 12 coups de midi sont impatients de découvrir les retrouvailles tant attendues entre Stéphane et Céline. Après son élimination lors de sa 100ème participation, Stéphane va avoir l’opportunité de se retrouver avec la championne Céline lors du Combat des maîtres le 3 juillet.

L’ambiance est chargée d’émotions alors que ces deux candidats emblématiques se croisent à nouveau sur le plateau. Les téléspectateurs sont témoins d’un moment fort de l’émission, où le passé se mêle au présent, et où les souvenirs et les défis se côtoient.

Les attentes sont grandes, et les révélations promettent d’être passionnantes.

Les 12 coups de midi : Stéphane répond à Céline et dévoile leur complicité unique

Lors du prime “La Summer Party 2023 du Combat des maîtres”, Stéphane a eu l’occasion de répondre à Céline et de partager sa perspective sur le parcours incroyable de la championne.

Dans une discussion teintée de complicité, Stéphane a salué les performances impressionnantes de Céline tout en ajoutant une touche d’humour. Il reconnaît les connaissances approfondies de la candidate et exprime son admiration pour son succès.

Leur échange est empreint de respect mutuel et témoigne de la grande famille que forment les participants des 12 coups de midi.

La présence de Stéphane lors de cet événement spécial ajoute une dimension supplémentaire à l’émission, offrant aux téléspectateurs une occasion unique de voir ces champions se rassembler et partager leurs expériences.

“Elle fait un beau parcours, a-t-il déclaré. Franchement, chapeau à elle parce qu’elle a beaucoup de connaissances. Chapeau aussi à son mari qui a aussi beaucoup de connaissances. J’espère qu’elle ira le plus loin possible… sans me dépasser ! Je rigole, ce n’est que de l’humour ! ” Stéphane parle au sujet de Céline

Les 12 coups de midi : Stéphane et Céline unissent leurs forces pour relever de nouveaux défis

Après avoir vécu des parcours individuels remarquables, Stéphane et Céline se préparent à affronter ensemble de nouveaux défis. Leur participation au Combat des maîtres marque un tournant dans leur aventure respective.

Ces deux champions, forts de leur expérience et de leur passion pour les connaissances, sont prêts à se mesurer aux meilleurs candidats du jeu. Leur détermination à repousser leurs limites et à se surpasser est contagieuse, suscitant l’enthousiasme des fans de l’émission.

Les téléspectateurs seront témoins d’une compétition intense, mais également d’une camaraderie exceptionnelle entre ces participants emblématiques. Les attentes sont élevées, et le suspense est à son comble.

Dans les 12 coups de midi, les retrouvailles entre Stéphane et Céline ont suscité une grande émotion parmi les fans de l’émission. Leur participation au Combat des maîtres offre une occasion unique de revivre des moments marquants et de découvrir de nouvelles dynamiques entre ces champions.

Leur complicité, leur admiration mutuelle et leur détermination à relever de nouveaux défis promettent des épisodes captivants. Les téléspectateurs sont impatients de suivre cette nouvelle étape de l’aventure des 12 coups de midi, où l’émotion, la compétition et la camaraderie se rencontrent pour créer des moments inoubliables.