L’ex de Adil Rami, Léna Guillou répond à une internaute qui l’a traité de michto, elle lui répond sans hésitation, avec un langage vulgaire.

Léna Guillo, l’ancienne candidate de télé-réalité répond au hater d’Instagram, **t’es un frustré du c, comme beaucoup. Une influenceuse a un très fort caractère, elle remet ses internautes à leur place en répondant à leur commentaires inacceptables.

Elle l’a traité de michtonneuse, elle l’a insulté sans hésitation

Léna Guillou, ancienne candidate de télé-réalité, n’a pas hésité à remettre à sa place un hater sur Instagram. Avec son sens de l’humour, Léna répond aux commentaires puis elle recadre ses haters qui l’attaquent sur les commentaires d’Instagram. Une des followers avait récemment écrit un commentaire, en effet elle a traité Léna de michetonneuse, pour info ce terme désigne des femmes qui séduisent des hommes par intérêt (notamment financier), selon l’internaute.

Puis Léna n’a pas hésité à la répondre :

« Ce sont toujours les michtonnables qui traitent les filles de michtos… Allez, sans rancune Seb, t’es un frustré du c*, comme beaucoup. Mais ça va aller ! Va bosser et peut-être…, je dis bien peut-être que tu pourras avoir la chance de te faire michtonner pour un coca ! »*

Léna Guillou a récemment ajouté une remarque sur sa story :

« il croit qu’il dead ça dans ses réponses, ça me fume ! ».

Avec son fort humeur, l’influenceuse a ensuite remarqué un changement sur le compte d’internaute concernée, elle n’a pas hésité à le partagé avec ses followers :

« En tout cas, petit changement de profil depuis que je l’ai mis en story. Je pense que Sebby y voit une opportunité ».

Il est clair que l’ancienne candidate de télé-réalité ne laisse pas sans réponse les attaques qu’elle reçoit.

Une rupture très sensible : Adil Rami et Léna Guillou

Photo du couple Adil Rami et Léna Guillou 2023

La candidate de télé-réalité Léna Guillo, découverte dans l’émission « Les marseillais à Dubaï en 2021 », l’année suivante, on la retrouvait dans Les Princes et les Princesses de l’amour sur W9. L’Influenceur, ancienne tatoueuse de sourcils et modèle photo. Léna Guillo est très suivie sur les réseaux sociaux. Elle a plus de 500K de followers sur Instagram, une des influenceurs très proche de ses followers, elle partage sa vie personnelle, ses voyages, ses journées.

En septembre 2022, elle passe par la période la plus difficile de sa vie, où elle se sépare de son copain Adil Rami, né le 27 décembre 1985 à Bastia, est un footballeur international français qui évolue au poste de défenseur à l’ESTAC Troyes. Le couple avait annoncé ses fiançailles au début de la même année, sur une vidéo Tik Tok.

La jeune femme de 30 ans a reçu un coup dur, c’était un couple inséparable, et très connu, et d’un coup, ils se séparent sans raison. Ensuite, les internautes déclarent sur les réseaux sociaux qu’ils sont persuadés que Adil Rami a trompé sa copine puisque quelques jours après leur rupture Léna Guillou a posté une vidéo sur TikTok où elle s’est fait moquer des hommes qui sont infidèles. Plusieurs de ses fans ont réagi à son Tik Tok. L’un d’entre eux lui a conseillé d’éviter le charos.

Léna lui a répondu :