Le salaire de la peur : le film français qui explose Netflix

Les abonnés de Netflix sont-ils fans d’Alban Lenoir ? Après « Balle perdue » et « Aka », le nouveau film d’action de l’acteur de 43 ans vient de faire une entrée explosive dans le classement des contenus les plus consommés sur la plateforme de streaming américaine. Mis en ligne le vendredi 29 mars 2024, « Le Salaire de la peur », remake d’un long-métrage culte sorti en 1953, s’est imposé au sommet des charts mondiaux en moins de 48 heures. Selon les données récoltées par le site spécialisé FlixPatrol, le film signé Julien Leclercq, réalisateur du film « Braqueurs » (2016) est numéro 1 dans 33 pays dont la France, le Mexique, le Maroc, le Canada… Aux Etats-Unis, le film se classe deuxième derrière le film « Mr. Wolff » avec Ben Affleck.

Adapté d’un roman éponyme de Georges Arnaud, il mettait en scène Yves Montand Charles Vanel, Folco Lulli et Peter Van Eyck dans la peau de quatre chauffeurs de camion engagés dans une périlleuse mission. Leur but : transporter un chargement dangereux et hautement instable de nitroglycérine vers un puits de pétrole, afin d’éteindre un dangereux incendie. Succès critique et populaire, le film original avait remporté la Palme d’Or au Festival de Cannes ainsi que l’Ours d’Or du Festival de Berlin. Il avait également déjà eu droit à un premier remake américain, intitulé « The Sorcerer », et réalisé par William Friedkin.

Cette fois, si le principe reste le même, la version 2024 promet d’être encore plus explosive. Le synopsis révélé par le géant du streaming donne le ton : « en plein désert, à proximité d’un camp de réfugiés, un puits de pétrole s’embrase, menaçant directement la vie des populations. Dépêchant des experts sur place, la compagnie qui exploite le site comprend qu’elle n’a qu’une seule solution pour éviter la catastrophe : provoquer, d’ici 24 heures, une explosion du puits de pétrole à l’aide de nitroglycérine. Contre une grosse somme d’argent, une équipe de choc est alors envoyée à 800 km de là pour convoyer 200 kg d’explosifs à bord de deux camions », peut-on lire.

Pour composer le nouveau quatuor de cette « équipe de choc », le long-métrage d’action a fait appel à Alban Lenoir, déjà à l’affiche de « Balle perdue » et « AKA » (film français le plus vu de tous les temps sur Netflix), mais aussi Franck Gastambide, Sofiane Zermani et enfin Ana Girardot, première femme à incarner l’un des personnages principaux dans cette histoire.