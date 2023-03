Le récit d’Armande Altaï sur le fantôme de sa grand-mère

Armande Altaï est une artiste polyvalente, célèbre pour son rôle de professeure de chant dans l’émission “Star Academy” de 2001 à 2003, mais également pour ses talents dans d’autres domaines. Elle a récemment partagé une expérience troublante qu’elle a vécue avec sa famille. Dans un récit poignant, elle a raconté comment sa mère avait vu le fantôme de sa grand-mère. Cette histoire, qui semble tout droit sortie d’un film d’horreur, a profondément marqué Armande Altaï, qui croit fermement au surnaturel.

Armande Altaï raconte un récit surnaturel.

Le récit d’Armande Altaï est celui de sa mère, une histoire étrange qui l’a beaucoup marquée. Sa mère vient d’une famille orientale, elle est tcherkesse, une ethnie slave du Caucase qui était autrefois composée de cavaliers. Son père, officier français, a épousé la mère d’Armande Altaï pendant qu’il était en service. Il a été muté à Marseille, où ils se sont finalement installés.

Un matin, sa mère s’est réveillée en état de choc, ce qui était très inhabituel chez elle. En effet, elle était une femme très stricte et directive, qui avait l’habitude de s’habiller en homme et de monter à cheval. Elle a raconté à Armande Altaï une étrange histoire : sa grand-mère était venue lui rendre visite la nuit précédente. Vêtue de noir et parlant en turc, elle lui avait dit qu’elle ne connaissait pas ses enfants. Ensuite, elle s’était penchée sur le lit de sa mère et avait soulevé les draps pour voir le visage de ses petits-enfants. Elle a ensuite serré sa mère dans ses bras avant de partir.

Elle déclare :

Elle nous a raconté une drôle d’histoire, votre grand-mère est venue cette nuit.

Toutefois, Armande Altaï a essayé de rassurer sa mère en lui disant que c’était juste un cauchemar. Mais le soir même, ils avaient reçu un télégramme annonçant la mort de la grand-mère. À ce moment-là, quelque chose les a chamboulés. Depuis ce jour, le doute s’est installé chez Armande Altaï, elle croit au surnaturel.

Armande Altaï nous raconte la Star Academy

La Star Academy est une émission de télévision musicale diffusée pour la première fois en France en 2001 qui a marqué toute une génération de téléspectateurs. Pendant 84 jours, de jeunes artistes venus de tous horizons se sont affrontés pour réaliser leur rêve : devenir une star de la chanson. Parmi les professeurs de la Star Academy, il y avait Armande Altaï, professeur de chant. Elle se rappelle avoir travaillé avec des gens sympathiques qui avaient été sélectionnés pour leur talent et leur personnalité.

Au cours de ces 84 jours de compétition, des moments forts se sont succédé. Le plus rebelle des candidats était sans conteste Jean-Pascal Lacoste qui, malgré son humour et sa jovialité, cachait une grande souffrance. Armande Altaï se souvient de Jennifer quand elle l’a entendue chanter pour la première fois. Elle a été émue par sa voix vibrante et claire, qui laissait présager un grand talent.

Mais la Star Academy, ce n’était pas seulement une compétition musicale. C’était aussi une aventure humaine, où les candidats devaient apprendre à vivre ensemble, dans des conditions parfois difficiles. Il arrivait que certains élèves partent en pleurant, mais d’autres ont trouvé en eux-mêmes la force de se dépasser. Le professeur de chant se souvient notamment d’Elodie Frégé, qui a chanté avec un corset et une guêpière extrêmement serrés, dans un cercle de feu et avec un tigre énervé.

Mais il y avait aussi des moments tristes. Armande Altaï se souvient notamment de Grégory Lemarchal, ce jeune garçon atteint de mucoviscidose, qui a remporté la quatrième saison de la Star Academy. Il est décédé peu de temps après, cette perte a été une grande tristesse pour tous ceux qui l’ont connu.

Malgré tout, la Star Academy reste une aventure inoubliable pour tous ceux qui ont participé à cette émission. Le professeur Armande Altaï se souvient encore de ces moments forts, où la musique était au cœur de tout. Cette émission a permis à de jeunes artistes de réaliser leur rêve, mais elle a aussi marqué l’histoire de la télévision française. Grâce à elle, la France est devenue une référence en matière de chanson, et a permis à de nombreux jeunes talents de percer dans le milieu musical.

Pour Armande Altaï, la Star Academy a été une aventure humaine et musicale exceptionnelle, qui a marqué les Français.