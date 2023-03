Le rappeur Moha La Squale se retrouve encore une fois dans le viseur de la justice. Le jeune homme est poursuivi pour agression sexuelle depuis un moment et a été maintenant mis en examen pour viol. Ça va faire 8 mois que l’artiste est en détention provisoire à cause d’un non-respect de son contrôle judiciaire. L’ancien partenaire de la marque Lacoste se voit être accusé par 6 femmes différentes qui étaient ses compagnes à un moment ou à un autre.

Ce sont 6 femmes au total qui ont porté plainte contre Mohammed Bellahmed de son vrai nom. Ces accusations ont commencé à sortir une par une depuis septembre 2020. Les ex-compagnes du rappeur rapportent toutes avoir été frappées et/ou menacées par l’homme de 28 ans.

Moha La Squale a nié toutes les accusations et l’a déclaré sur Twitter en 2021. Il dit que toute cette histoire n’est rien d’autre qu’un complot qui a été perpétué pour lui nuire.

L’une de ses anciennes compagnes, Romy, avait dénoncé le rappeur dans une série de stories Instagram.

“Vos rappeurs violeurs qui font des sons de love et qui séquestrent des meufs, qui frappent leur go (compagne) et qui après “oh ma Luna”. On adore que ce genre de pourriture soit streamée à fond. Perso j’ai rien eu de grave mais ça aurait pu. Pour ceux qui n’ont pas capté je parle bien évidemment de Moha la Squale”