Le professeur Hassan Hosseini, ponte dans la lutte contre les AVC, reçoit sa Légion d’honneur des mains d’Amin Maalouf

C’est un grand moment d’émotion et de fierté que vient de vivre le professeur Hassan Hosseini. Décoré de la Légion d’honneur lors de la promotion du 1er janvier dernier, au grade de chevalier, ce Franco-Libanais de 55 ans, extrêmement réputé dans le milieu médical, a reçu sa récompense des mains de l’académicien Amin Maalouf, au nom du Président français Emmanuel Macron.

Reconnu par ses pairs comme étant l’un des neurologues les plus talentueux dans le monde de la médecine, Hassan Hosseini voit son brillant parcours récompensé. Major national du concours d’internat, médaille d’or de l’Inserm, enseignant depuis 1993 à la fac de Créteil, auteur de plus de 100 publications dans des revues médicales prestigieuses, Hassan Hosseini a consacré 25 ans au service de l’AH-HP avant de rejoindre il y a quelques mois l’hôpital privé Paul-d’Égine pour y créer l’Institut du Cœur et du Cerveau de l’Est parisien. Même si, comme il aime à le préciser, il n’a pas pour autant démissionné de la fonction publique hospitalière.

Connu pour sa lutte contre les AVC – il a soigné plus de 50 000 malades – il a révolutionné en 2001 la prise en charge des accidents vasculaires cérébraux en montant l’unité neurovasculaire à l’hôpital Henri-Mondor de Créteil. Véritable ponte dans de domaine, le « professeur « H, ou « HH », comme on le surnomme dans le milieu, a bâti sa réputation grâce à son fantastique travail pour combattre les AVC qui selon lui sont tout sauf une fatalité. Comme il le déclare : » Une personne sur cinq risque de faire un AVC dans sa vie, qu’il soit enfant, adulte ou âgé. Mais 80% sont évitables en faisant attention : nourriture, tabac, alcool, hypertension, diabète, stress, sédentarité… L’AVC n’est pas une fatalité. Si on en fait un, c’est qu’il y a eu un échec dans la prévention. »

Son nouvel institut, l’ICCE, doit lui permettre d’aller encore plus loin, puisque le centre se focalisera sur deux organes, le cœur et le cerveau : « Le cœur et le cerveau forment un couple », explique le professeur. « Un cœur malade induit un cerveau malade. S’il se contracte mal, par exemple, il enverra des caillots dans les artères. L’ICCE permettra au patient d’avoir accès en un même lieu à tous les professionnels et à toute la technologie : neurologue, cardiologue, radiologue, IRM, scintigraphie, médecine physique et de réadaptation, kiné, orthophoniste, psychomotricien, diététicien, assistante sociale… »

Très apprécié également pour ses talents d’orateur et sa pédagogie, Hassan Hosseini va poursuivre ses conférences, conscient que la prise de conscience des Français dans la lutte contre les AVC, tant dans la prévention que les symptômes et la rééducation, est une étape essentielle dans la réussite de son combat. Un combat dont il peut être fier et qui lui vaut donc d’être distingué au grade de chevalier de la Légion d’honneur, un titre plus que mérité pour ce neurologue toujours très investi et au service des autres…