Le président israélien Isaac Herzog dénonce la montée de l’antisémitisme mondial

Dans une déclaration poignante ce jeudi, le président israélien Isaac Herzog a vigoureusement condamné la terrifiante résurgence de l’antisémitisme à travers le monde , en particulier aux États-Unis. Herzog a souligné que même des institutions de renom étaient touchées par cette vague de haine, soulignant les récents incidents sur les campus universitaires américains.

Cette déclaration survient dans un contexte de montée des actions de solidarité envers les Palestiniens de la bande de Gaza, où la guerre entre Israël et le Hamas continue de susciter des débats houleux aux États-Unis. Les manifestations récentes ont ravivé le débat entre la liberté d’expression et les accusations d’antisémitisme, mettant en lumière les tensions croissantes au sein de la communauté universitaire américaine.

Herzog a exprimé son horreur face à la glorification des attaques violentes contre Israël, notamment l’attaque terroriste sanglante perpétrée par le Hamas le 7 octobre. Il a également dénoncé les discours et incidents antisémites rapportés par des étudiants juifs sur certains campus américains, soulignant la nécessité de s’attaquer fermement à cette forme de discrimination.

Dans un geste de solidarité envers les communautés juives du monde entier, Herzog a assuré que le peuple d’Israël les soutenait et partageait leurs préoccupations face à cette montée de l’antisémitisme. Il a appelé à rester forts et fiers dans la lutte contre la haine et l’intolérance, soulignant que l’unité était essentielle pour surmonter ces défis.

Isaac Herzog a également souligné l’importance de la commémoration de Yom HaShoah, la journée du Souvenir de la Shoah, rappelant que c’est dans le souvenir des périodes sombres du passé que réside le miracle de la résurrection du peuple juif. Il a appelé à une réflexion collective sur l’histoire et les leçons à en tirer pour construire un avenir meilleur, marqué par la tolérance et le respect mutuel.

En conclusion, le président Herzog a appelé à une action concertée pour lutter contre l’antisémitisme sous toutes ses formes et à défendre la liberté et la sécurité pour tous les Juifs, où qu’ils se trouvent dans le monde. Il a souligné que seule une approche unie et résolue permettrait de relever ce défi et de construire un avenir plus juste et pacifique pour tous.