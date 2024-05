Le Président Iranien tué … n’est pas le premier d’entre eux

Ce week-end, le président iranien Ebrahim Raïssi a trouvé la mort dans un tragique accident d’hélicoptère survenu dans la région de Djolfa, dans la province de l’Azerbaïdjan oriental. Raïssi, accompagné de plusieurs hauts fonctionnaires, se rendait en Azerbaïdjan pour inaugurer le barrage de Qiz Qalasi, un projet de collaboration entre l’Iran et l’Azerbaïdjan sur le fleuve Araxe. Cet accident n’est malheureusement pas un cas isolé dans l’histoire des chefs d’État.

L’hélicoptère Bell 212 transportait neuf personnes, dont Raïssi, le ministre des Affaires étrangères Hossein Amir Abdollahian, le gouverneur de la province de l’Azerbaïdjan oriental Malek Rahmati et le représentant du guide suprême en Azerbaïdjan oriental Mohammad Ali Ale-Hashem. Deux autres hélicoptères servaient d’escorte. Porté disparu, l’appareil a été retrouvé le lendemain matin, à 2 km au sud-ouest de Khunirud, sans aucun signe de vie. La télévision d’État IRIB et d’autres médias ont confirmé le décès du président iranien, laissant Mohammad Mokhber, le premier vice-président, prendre les fonctions de président par intérim.

Une Liste Funeste de Dirigeants Disparus dans des Accidents d’Avion :

L’histoire a malheureusement été marquée par de nombreux accidents aériens ayant coûté la vie à des dirigeants et dignitaires de divers pays. Voici une liste des plus éminents chefs d’État morts dans des accidents d’avion :

Ramon Magsaysay, président des Philippines, tué le 17 mars 1957.

Nério Ramos, président du Brésil, tué le 16 juin 1958.

Humberto de Alencar Castelo Branco, président du Brésil, tué le 18 juillet 1967.

René Barrientos, président de la Bolivie, tué le 27 avril 1969.

Jaime Roldós Aguilera, président de l’Équateur, tué le 24 mai 1981.

Samora Machel, président du Mozambique, tué le 19 octobre 1986.

Rashid Karami,Premier ministre libanais, tué le 1er juin 1987.

Zia ul-Haq,président pakistanais, tué le 17 août 1988.

Juvénal Habyarimana, président du Rwanda, et Cyprien Ntaryamira, président du Burundi, tous deux tués le 6 avril 1994.

Boris Trajkovski, président de la Macédoine, tué le 26 février 2004.

Lech Kaczyński, président polonais, tué le 10 avril 2010.

Evgueni Prigojine,chef du groupe militaire privé russe Wagner, tué le 23 août 2023.

Ces événements tragiques rappellent les dangers inhérents aux déplacements aériens, même pour les plus hauts responsables. Le décès d’Ebrahim Raïssi s’inscrit dans cette triste lignée de dirigeants victimes d’accidents d’avion, soulignant la fragilité de la vie et l’impact profond de telles pertes sur les nations et leurs peuples.