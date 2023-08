Le Premier ministre canadien Justin Trudeau et Sophie Grégoire divorcent après 18 ans de mariage

Le Premier ministre canadien Justin Trudeau et son épouse, Sophie Grégoire Trudeau, ont annoncé mercredi qu’ils se séparaient après 18 ans de mariage.

Dans une déclaration commune publiée sur Instagram, le couple a déclaré avoir pris cette décision après “de nombreuses conversations significatives et difficiles”. Ils ont ajouté qu’ils restaient une famille unie et qu’ils se concentraient sur l’éducation de leurs trois enfants ensemble.

“Nous continuerons à travailler ensemble pour élever nos enfants et à nous soutenir mutuellement en tant qu’amis”, indique le communiqué. “Nous demandons le respect de notre vie privée pendant cette période.

L’annonce du couple a surpris beaucoup de monde. Ils avaient été vus ensemble en public lors des célébrations de la fête du Canada à Ottawa le mois dernier.

Justin Trudeau, 51 ans, et Sophie Grégoire Trudeau, 48 ans, se sont mariés en mai 2005. Ils ont trois enfants ensemble : Xavier, 15 ans, Hadrien, 9 ans, et Ella-Grace, 14 ans.

Justin Trudeau est le fils de l’ancien Premier ministre canadien Pierre Trudeau. Il a été élu premier ministre en 2015 et effectue actuellement son troisième mandat.

Sophie Grégoire Trudeau est une ancienne animatrice de télévision et mannequin de mode. Elle s’est fait l’avocate des droits des femmes et de la sensibilisation à la santé mentale.

La séparation du couple est la dernière en date d’une série de séparations de célébrités très médiatisées ces dernières années. En 2021, le prince Harry et Meghan Markle ont annoncé leur séparation de la famille royale britannique. Et en 2022, Brad Pitt et Angelina Jolie ont finalisé leur divorce après 12 ans de mariage.

La nouvelle de la séparation de Justin Trudeau et Sophie Grégoire Trudeau a suscité des réactions mitigées. Certains ont exprimé leur tristesse et leur déception, tandis que d’autres ont déclaré qu’ils respectaient la décision du couple.

Il est encore trop tôt pour dire quelles seront les conséquences à long terme de la séparation. Cependant, il est clair que Justin Trudeau et Sophie Grégoire Trudeau traversent une période difficile. Leur vie privée doit être respectée alors qu’ils abordent ce nouveau chapitre de leur vie.

Comment Justin Trudeau et Sophie Grégoire se sont-ils rencontrés avant un mariage de 18 ans ?

Après avoir passé plusieurs années à enseigner à Vancouver, Trudeau est retourné à Montréal en 2002 où il a rencontré Grégoire, selon la biographie officielle du Premier ministre canadien.

“En 2002, Justin est rentré chez lui à Montréal, où il a rencontré Sophie Grégoire. Ils se sont mariés en 2005 et sont maintenant les fiers parents de Xavier, Ella-Grace et Hadrien”, écrit-il.

Selon le site Web du Parti libéral de Trudeau, Grégoire Trudeau a obtenu un diplôme en communications à l’Université de Montréal, travaillant ensuite dans la vente et la publicité avant de devenir reporter de télévision et de radio.

Dans une publication Instagram célébrant leur anniversaire de mariage l’année dernière, Grégoire Trudeau a déclaré que le couple avait “navigué à travers des jours ensoleillés, de fortes tempêtes et tout ce qui se trouve entre les deux et ce n’est pas terminé”.

Elle a ajouté :

“Les relations à long terme sont difficiles à bien des égards. Elles exigent un travail constant, de la flexibilité, des compromis, des sacrifices, de la dévotion, de la patience, des efforts et bien plus encore. Personne n’est parfait, donc il n’y a pas de relation parfaite, mais l’amour est seulement vrai quand il vous protège, vous libère et vous fait grandir.”

Le couple a assisté au couronnement du roi Charles à Londres en mai dernier et a également rencontré le président américain Joe Biden en mars.