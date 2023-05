Le nouveau numéro d’Entrevue est sorti !

Le nouveau numéro d’Entrevue, daté mai-juin, est disponible !

Au sommaire ce mois-ci :

En couverture, Harrison Ford, vedette du Festival de Cannes cette année, à l’occasion de la sortie d’Indiana Jones 5, événement cinéma de ce milieu d’année !

Également en interviews : l’acteur Patrick Chesnais, qui fait des confessions bouleversantes, la magicienne Caroline Marx, qui a bluffé les téléspectateurs d’Arthur sur TF1, Sylvester Stallone, Jean-Luc Azoulay par Jacky du Club Dorothée, le combattant de MMA Mansour Barnaoui et l’auteur de polars Alexis Laipsker…

À découvrir également ce mois-ci :

Emmanuel Macron : ses plus gros mensonges ! Retraites, pouvoir d’achat, crise du Covid-19… Dossier spécial consacré aux nombreux mensonges du président depuis son arrivée au pouvoir…

Scandale au Cimetière Parisien de Pantin, le plus grand cimetière de France : exhumations sauvages, non respect des défunts, vols de dents en or, loi du silence… Le témoignage choc et exclusif de Didier Decleve, ex-fossoyeur et employé depuis 16 ans, qui interpelle Anne Hidalgo !

Didier Raoult : le professeur règle ses comptes ! Politiques, médias mainstream, Big Pharma : révélations incroyables et révoltantes !

Chirurgie esthétique des seins : Isabelle Sarfati, une plasticienne dévoile les coulisses de son métier

Argent : combien gagnent les stars d’Hollywood pour chaque minute de film jouée

Internet : Anna Polina se lance dans les castings X

Audiotel : une hôtesse raconte les coulisses du téléphone rose

Et à lire également : le zapping, les » Ils ont dit / ils ont menti « , les clashs, l’humour avec Fabrice Éboué, et une interview culte de Florent Pagny, qui lutte actuellement contre le cancer…

Entrevue, toutes les vérité sont bonnes à dire !